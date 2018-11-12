В московском метро пущен поезд зимней Универсиады-2019 в Красноярске

В московском метрополитене состоялся торжественный запуск тематического поезда 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, министр спорта России Павел Колобков, заместитель Губернатора Красноярского края Андрей Недосеков, руководитель Постоянного представительства Красноярского края при Правительстве РФ Андрей Вольф, статс-секретарь - вице-президент компании "Норникель" Владислав Гасумянов, руководитель дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов, а также послы Студенческих игр, студенты-дизайнеры, чьи идеи легли в основу оформления состава. Запуск поезда инициирован генеральным партнером всемирных студенческих игр - компанией "Норникель".

Оформление тематического поезда выполнено в фирменных цветах Зимней универсиады-2019. Дизайн брендированного состава иллюстрирует уникальную природу и культуру Сибири, а также демонстрирует логотипы, символику игр и талисман Зимней универсиады-2019 - дружелюбную U-Лайку. В пути пассажиры поезда смогут больше узнать об объектах Студенческих игр и видах спорта, включенных в программу международных соревнований в Красноярске. Информация о предстоящей Зимней универсиаде-2019 представлена на двух языках - русском и английском. Всего в составе пять вагонов, которые с 8 ноября будут ежедневно курсировать по Кольцевой линии Московского метрополитена.

- Всего несколько месяцев отделяют нас от старта Зимней универсиады-2019, которую впервые в истории примет наша страна. В Студенческих играх примут участие около трех тысяч спортивных делегатов более чем из 50 стран мира. Это будет яркое и значимое событие для всей страны. Новый поезд - это своеобразная "визитная карточка" Зимней универсиады-2019. Я уже прошлась по нему, и это очень интересно! Мне кажется, брендированный состав не оставит равнодушным никого. Мне хочется пожелать поезду счастливого пути. И еще больше хочется пожелать успеха нашим Студенческим играм. Всех приглашаем на Зимнюю универсиаду-2019 в Красноярск!, - призвала Ольга Голодец.

Партнеров и дизайнеров, которые помогли организовать запуск брендированного поезда Зимней универсиады-2019, поблагодарил Павел Колобков.

- В первую очередь, хочу сказать спасибо дизайнерам, которые принимали участие в оформлении вагонов. Очень много интересной, полезной информации можно получить, путешествуя в этом поезде. Запуск тематического состава Студенческих игр - это не первый такой опыт. В Московском метрополитене уже появилось несколько поездов, посвященных крупным спортивным событиям. Например, в прошлом году презентовали состав, посвященный чемпионату мира по футболу. И сегодня мы отправляем в путь новый, красивый, интересный поезд Зимней универсиады-2019. Студенческие игры в Красноярске - это главное спортивное событие для нашей страны в следующем году, - выразил благодарность Павел Колобков.

Концепцию внутреннего оформления тематического поезда разрабатывали победители специального конкурса для студентов-дизайнеров. Организатором конкурса выступила компания "Норникель". В состав команды победителей вошли студенты Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина. Именно они и создали визуальные образы, национальные орнаменты и графические элементы в стилистике Зимней универсиады-2019, украшающие поезд.

Участие в конкурсе было инициативой студентов-первокурсников, рассказала директор Института дизайна РГУ им. А.Н. Косыгина Екатерина Гурова.

- Наши ребята очень активные. Они пришли к нам и сказали, что хотят поучаствовать в конкурсе на разработку уникального оформления для поезда Зимней универсиады-2019. Мы отправили заявку, предложив этот концепт. И очень обрадовались, когда узнали, что наши студенты стали победителями. Ребят разделили на 3 группы. Одни разрабатывали дизайн, связанный с сибирскими традициями. Другие прорабатывали виды спорта, предложив сопроводить их образами животных - этот дизайн вы как раз видите внутри. Третьи рассматривали красноярскую архитектуру. Вот так и появились эти визуальные формы. Нам очень приятно, что благодаря конкурсу студенты познакомились с национальными традициями, многое узнали о Сибири и внесли свой вклад в популяризацию Зимней универсиады-2019. Хотелось бы, чтобы таких конкурсов было как можно больше, - поделилась Екатерина Гурова.

Напомним, Зимняя универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта следующего года. Россия впервые в своей истории примет зимние Студенческие игры. Ожидается участие около 3000 спортивных делегатов более чем из 50 стран мира. На соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, лыжные гонки, хоккей, горнолыжный спорт, кёрлинг, сноуборд, фигурное катание на коньках, шорт-трек, фристайл, лыжное ориентирование, хоккей с мячом.