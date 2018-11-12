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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после нападения на одного из сотрудников Росгвардии в Центральном районе города. Как рассказал старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Дмитрий Чечулин, 42-летний мужчина бросился на стража порядка с клинком, спрятанным в костыле.

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ЧП произошло 9 ноября в одном из супермаркетов города. Продавец заметил, что один из покупателей взял с полки бутылку водки, тут же открыл ее и начал пить из горла. На требование работников магазина оплатить "покупку" мужчина с костылем в руке ответил резким отказом. Им ничего не оставалось, кроме как вызвать сотрудников Росгвардии.

Прибыв на место в считаные минуты, росгвардейцы попытались утихомирить посетителя супермаркета. Однако тот пришел в еще большую ярость и неожиданно открутил от костыля ручку, к которой, как оказалось, прикреплен металлический клинок длиной около 25 сантиметров. Таким образом, трость превратилась в грозное орудие, которым нападавший ударил одного из сотрудников Росгвардии в грудь.

От проникающего ранения правоохранителя спас бронежилет. Росгвардейцам удалось обезвредить нападавшего. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по ст 317 УК РФ (посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, либо вовсе пожизненное заключение. Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. В том числе им предстоит установить, использовалось ли изъятое орудие при совершении других преступлений.

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