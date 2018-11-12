В Новосибирске задержали руководителя ячейки "Свидетелей Иеговы"

Новосибирские полицейские пресекли деятельность местного отделения христианской религиозной организации "Свидетели Иеговы", запрещенной в РФ.

- В отношении организатора ячейки возбуждено уголовное дело, он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщил замначальника полиции ГУ МВД России по региону Олег Ольнев информационному агентству "Интерфакс".

В новосибирское представительство запрещенной организации входило 15 человек. При обысках у лидера ячейки и ее активных участников изъята религиозная литература, средства мобильной связи и электронные носители информации.

Расследование уголовного дела продолжается.