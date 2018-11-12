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12.11.2018 14:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Омске начали подготовку к Российско-Казахстанскому форуму-2019

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Идею провести Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в Омске Нурсултану Назарбаеву предложил Владимир Путин на завершившемся в Петропавловске одноименном XV форуме.
Фото: Правительство Омской области Фото: Правительство Омской области
Фото: Правительство Омской области
Фото: Правительство Омской области
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- Решение президента о проведении форума межрегионального сотрудничества в Омске - это большая честь для жителей, - считает губернатор Александр Бурков. - Мы готовы принять масштабное мероприятие и уже начинаем формировать оргкомитет. Нам есть что показать и чем удивить гостей, однако с точки зрения подготовки городской инфраструктуры за короткое время предстоит многое сделать. Совместно с бизнесом, гражданским обществом мы эти задачи решим. И примем делегации из Казахстана и других регионов России на высоком уровне.

Сегодня эту тему глава региона обсудил с министром культуры РФ Владимиром Мединским, который находится с рабочим визитом в Омске. В частности, речь шла о том, чтобы завершить к важному событию реконструкцию Центра "Эрмитаж-Сибирь". А новый отреставрированный театр "Галерка" уже готов к приему высоких гостей.

По мнению специалистов, встреча лидеров двух стран на омских площадках может дать старт и другим совместным и взаимовыгодным проектам.

- Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Республикой Казахстан. Не так давно делились с соседями опытом по созданию СРО, который они теперь внедряют. И у нас, и у них есть интересные строительные и архитектурные технологии, которые могут применять совместные предприятия. Сырье, которое добывается в Казахстане, могло бы сделать жилье более доступным. И встречи на высшем уровне, конечно же, способны дать старт этим и другим проектам, еще больше укрепить связи между нашими государствами, - считает президент Союза строителей Омской области Николай Лицкевич.

Российско-Казахстанский форум-2019 поднимет и другие важные вопросы. Примерную повестку масштабного мероприятия общественный совет, в состав которого войдут представители всех отраслей, планирует подготовить уже в этом году.

Справка

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в каждой из стран. Традиция его проведения зародилась на омской земле: впервые форум состоялся именно в Омске 15 лет назад. В 2018 году местом его проведения стала Северо-Казахстанская область. В рамках форума Александр Бурков подписал меморандум о сотрудничестве с Костанайской областью. Документ открывает новые возможности для развития туризма.

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