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12.11.2018 20:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Процент поддержки

Валентин Коновалов победил в ходе голосования на пост главы Хакасии
Текст: Алексей Бондарев (Абакан)
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Представитель КПРФ Валентин Коновалов набрал почти 58 процентов голосов на выборах главы Хакасии. Выборы проходили на безальтернативной основе: Коновалов был единственным кандидатом в списке.

Напомним, нестандартная политическая ситуация в Хакасии сложилась в сентябре. Фаворитом предвыборной гонки считался действующий глава республики Виктор Зимин. Регионом он руководил с 2009 года. Однако уже в первом туре Валентин Коновалов обошел Зимина с отрывом в тринадцать процентов. После этого Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Также он ушел и с должности главы правительства Хакасии. Временно его обязанности сейчас исполняет бывший замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев.

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Освободившееся место претендента в главы Хакасии автоматически занял представитель "Справедливой России", у которого по итогам первого тура был третий результат. Но он взял самоотвод. Настал черед представителя следующего кандидата из "Партии Роста", но и он отказался баллотироваться. Таким образом, после улаживания всех юридических вопросов второй тур сдвинулся аж на 11 ноября. И в списке кандидатов остался только Коновалов. Для победы ему надо было просто набрать больше половины голосов.

По данным избирательной комиссии Республики Хакасия, итоговая явка 11 ноября составила 43,83 процента. Это 168 тысяч человек (всего в Хакасии проживает порядка 537 тысяч). Если брать картину по муниципалитетам, там явка колебалась в диапазоне от 40 до 50 процентов. В столице региона городе Абакан активность избирателей составила почти 43 процента. В день голосования в избирком поступило 19 жалоб. Но выходящих из ряда вон инцидентов не произошло.

- Итоговый протокол пока не подписан. Это можно сделать после рассмотрения всех обращений. По закону мы должны это сделать в течение десяти дней. Но грубых нарушений избирательного законодательства не зафиксировано, потому не будем тянуть, а сделаем это оперативно, - сообщил накануне председатель регионального избиркома Александр Чуманин.

По данным избирательной комиссии Республики Хакасия, итоговая явка11 ноября составила 43,83 процента

Кандидатуру члена Совета Федерации от Хакасии новый глава региона определит в течение месяца. "Мной было представлено три кандидатуры - это Шубаев Валерий Константинович, Лушников Валерий Иванович, Усатюк Валерий Петрович. Двое из них преподаватели, кандидаты наук. Усатюк - секретарь по агитации и пропаганде хакасского регионального отделения КПРФ, депутат абаканского горсовета. По поводу, кто из них станет сенатором. Это решение будет приниматься партийным органом в соответствии со сроками. В течение месяца до ближайшей сессии партия определится", - заявил РИА Новости Коновалов.

В свою очередь, Михаил Развожаев заявил, что планирует передать Валентину Коновалову объективный анализ работы по каждой из отраслей в республике.

Кстати

С начала года Хакасия находится под казначейским сопровождением. То есть ее финансы находятся под жестким федеральным контролем. Такая мера воздействия была разработана для субъектов РФ, чей госдолг превысил 80 процентов от собственных доходов. Пока в России всего два таких региона - Хакасия и Костромская область. За последние десять лет долги Хакасии выросли в десятки раз. С 1,3 миллиарда рублей в 2009-м до 24 с лишним миллиардов в 2018 году.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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