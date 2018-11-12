Владимир Мединский: Омская "Галерка" - театр, сделанный с душой

Омск с рабочим визитом посетил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

Высокий гость и глава региона Александр Бурков провели совещание в правительстве, где, в частности, шла речь о подготовке российско-казахстанского форума, который состоится в Омске в новом году, а также Международных дельфийских игр-2020.

Министр считает, что с масштабными культурными мероприятиями Омская область справится.

- Регион очень эффективно и инициативно участвует во всех федеральных программах. Занимает лидирующие позиции в стране и по числу зрителей, и по качеству репертуара. Сейчас только в трех районах области нет 3D кинотеатров, но они скоро появятся. Воссоздано три десятка домов культуры. А в этом году построено и два новых, - сообщил Владимир Мединский. - Только что в городе открылся обновленный театр "Галерка". На очереди - Центр "Эрмитаж-Сибирь". Все это поможет достойно организовать и провести культурную программу.

Владимир Мединский лично осмотрел все апартаменты воссозданной "Галерки". И, судя по всему, остался доволен.

- Качественная работа. Сделано с умом и с душой, - сказал министр. - Это современный малый театр полного цикла, в котором есть все. А таких оборудованных душем гримерок нет даже в академических театрах.

Мединский поделился планами относительно детских и юношеских региональных театров. По его словам, в этом году впервые запущена федеральная программа их финансирования с объемом выделяемых средств в размере одного миллиарда рублей в год. Государство поддержит и постановки, ориентированные на подрастающее поколение зрителей, а также реконструкцию самых востребованных ТЮЗов. Проект предполагается осуществлять в тандеме с регионами.

- Несмотря на сложный бюджет, мы будем участвовать в федеральных конкурсах, - в свою очередь сообщил омский губернатор Александр Бурков. - Будем ремонтировать, обновлять, оснащать детские театры новым оборудованием. Постараемся, чтобы районы тоже не были обделены. В будущем году, например, благодаря федеральной поддержке закупим для сельских домов культуры новые музыкальные инструменты.

Стороны обсудили возможность ускорить реконструкцию "Эрмитажа-Сибирь", а также новые совместные проекты. Владимир Мединский осмотрел экспозиции музея изобразительных искусств имени Врубеля, возложил цветы к новому памятнику народному артисту Михаилу Ульянову.

Справка

На территории Омской области работают десять профессиональных театров и 392 любительских театральных коллектива. Общее количество занятых в этой сфере составляет 5,6 тысячи человек.