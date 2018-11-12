На Ставрополье врача заподозрили в ошибке, приведшей к ампутации ноги

Новости

Рэпер Баста написал книгу для детей 14:11
Москвич попытался убить старушку, кормившую кошек 14:11
Ушла из жизни президент фестиваля "Кунаки" Сулиета Кусова-Чухо 14:10
В Мурманской области построят три новых котельных 14:04
Кемеровскому колледжу официально присвоили имя Иосифа Кобзона 14:00
В Рязани загорелся завод по производству жидкости для розжига 13:56
Омскому аэропорту не присвоят имя Егора Летова 13:55
Директор Театра Табакова покидает свой пост 13:51
На Рублевском шоссе под мостом застряла фура 13:50
Новая платформа позволит проверить контрагента из Турции 13:46
В Иркутской области педагог лишила ребенка обеда за плохое поведение 13:45
В Перми мужчина ворвался с гранатой в отделение полиции 13:42
Сергей Собянин рассказал о результатах реновации 13:32
Фото: актер Джерард Батлер остался без жилья 13:30
Саратовец превратил пустовавшую квартиру соседа в склад конопли 13:29
Пензенский губернатор назвал "недалекими" бросающих в лесу мусор людей 13:27
Беларусь удвоит экспорт высокоточного оружия 13:18
Минск вошел в топ-3 городов СНГ для шопинга россиян 13:14
Экс-директора школы в Иванове оштрафовали за трудоустройство педофила 13:05
Медведев подписал распоряжение о личной защите прокуроров 13:03
"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам 13:02
Опубликовано видео вращения планеты вокруг другой звезды 13:00
Лукашенко: Минск готов предложить три кандидатуры на пост генсека ОДКБ 12:59
"Уралвагонзавод" объяснил приостановку выпуска инновационных вагонов 12:54
На Байкале мужчина сутки дрейфовал с собакой на перевернутой лодке 12:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
12.11.2018 12:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье врача заподозрили в ошибке, приведшей к ампутации ноги

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Хирурга Новоселицкой районной больницы Ставропольского края подозревают в причинении тяжкого вреда пациенту по неосторожности. СУ СКР по региону, как сообщается на сайте ведомства, завело против врача уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ. Следователи считают, что по его вине пациент лишился ноги.

После спорной ампутации воронежской пенсионерке удалили вторую ногу

Как выяснилось, 20 сентября 2017 года в Новоселицком районе Ставропольского края произошло ДТП, после которого в больницу доставили мужчину с травмами. На суточном дежурстве в этот момент и находился подозреваемый.

"Хирург при проведении операции мужчине на ноге не установил дренаж и произвел глухое ушивание загрязненной раны. Это привело к развитию загрязнения ячеек губчатого вещества пяточной кости и последующей ампутации правой ноги мужчины на уровне средней трети голени", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.

Сейчас медицинская документация по этому инциденту изъята из медучреждения, следователи собирают доказательства преступления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Халатность врачей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Совфед призвал Киев начать переговоры с новыми властями ЛНР и ДНР
WSJ: Россия смогла сократить роль доллара в своей экономике
Трамп обсудил с мировыми лидерами ДРСМД
Тереза Мэй заявила о готовности перестроить отношения с Россией
На Сахалине уволилась унизившая школьницу учительница