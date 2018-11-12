На Ставрополье врача заподозрили в ошибке, приведшей к ампутации ноги

Хирурга Новоселицкой районной больницы Ставропольского края подозревают в причинении тяжкого вреда пациенту по неосторожности. СУ СКР по региону, как сообщается на сайте ведомства, завело против врача уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ. Следователи считают, что по его вине пациент лишился ноги.

Как выяснилось, 20 сентября 2017 года в Новоселицком районе Ставропольского края произошло ДТП, после которого в больницу доставили мужчину с травмами. На суточном дежурстве в этот момент и находился подозреваемый.

"Хирург при проведении операции мужчине на ноге не установил дренаж и произвел глухое ушивание загрязненной раны. Это привело к развитию загрязнения ячеек губчатого вещества пяточной кости и последующей ампутации правой ноги мужчины на уровне средней трети голени", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.

Сейчас медицинская документация по этому инциденту изъята из медучреждения, следователи собирают доказательства преступления.