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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пятилетний чеченец отжался более четырех тысяч раз

Текст: Екатерина Ковалевская (Чеченская Республика)
Фото: страница в Instagram Рахима Куриева Фото: страница в Instagram Рахима Куриева
Фото: страница в Instagram Рахима Куриева

Пятилетний житель Чеченской Республики Рахим Куриев в присутствии министра спорта ЧР Мусы Ханарикова установил мировой рекорд по отжиманиям.

Это видео размещено на странице юного спортсмена в Instagram. По словам присутствующих, Рахим за два часа 25 минут отжался 4150 раз.

"Мы его фиксируем, он посвящает свой рекорд Чеченской Республике, 200-летию Грозного и главе республике", - сообщил Ханариков. Однако пока на российском уровне официально рекорд не зафиксирован.

Занимается со своим сыном отец Шаруди. У мальчика отличная растяжка, он держит планку на руках. Но все же любимое упражнение юного атлета - это как раз отжимание.

Ранее рекорд по отжиманиям установил также пятилетний мальчик из Элисты Бату Боктаев, который отжался 4050 раз. На это у него ушло около трех часов.

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