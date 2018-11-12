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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Простые истины

Участники завершившегося в Дагестане фестиваля "Кунаки" искали ответы на очень важные вопросы
Текст: Татьяна Павловская ("Российская газета", Краснодар - Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Завершился Северо-Кавказский открытый фестиваль документального кино и авторских программ "Кунаки", который на этот раз проходил в Дагестане.
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

- "Кунаки" объединили тех, кто живет проблемами современной России, - заявила в интервью "РГ" бессменный президент этого творческого форума Сулиета Кусова-Чухо. - И не важно, какой ты национальности. Важно взяться за руки и вместе решать эти проблемы. Все, кто встречается на этом фестивале, языком документального кино пытаются достучаться до зрителей, прежде всего молодежи.

Первые фестивали прошли на Кубани, потом "Кунаки" встречались в Черкесске и Сухуме и вот теперь приехали в Махачкалу. Для участия в фестивале режиссерами и журналистами из разных российских регионов, а также стран СНГ было заявлено свыше 300 кинолент, 50 из которых жюри отобрало для конкурсного показа в пяти номинациях.

Фото: Предоставлено организаторами
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В течение недели участники и гости смотрели эти ленты, обсуждали работы коллег и встречались со зрителями. Причем главной темой практически всех дискуссий стал вопрос о том, как возродить в новом качестве институт куначества, без которого на Кавказе невозможно выжить.

- Через судьбы своих героев авторы представленных на фестивале фильмов стараются показать не только страну, которую мы можем потерять, но и найти с их помощью путь к созиданию нашего общего Отечества, - поясняла Сулиета участникам одной из фестивальных дискуссий. - Наши зрители видят на экранах Кавказ, который большинство россиян, к сожалению, просто не знают, потому что им чаще всего показывают другой, стреляющий Кавказ - засевших в горах боевиков, разгромленные банды. И те, кто это смотрит и слушает, вряд ли задумываются, что в это время простые люди на Кавказе живут своей жизнью: воспитывают детей, собирают урожай, любят свою землю. И очень печально, что на федеральных телеканалах практически не увидишь эти фильмы.

В Махачкале "Кунаки" показали кино, основанное на пронзительных историях, посвященных нашим современникам и событиям давно минувших дней.

В номинации "Семья и общество" лучшей был признан фильм Ирины Васильевой "Спорт, любовь, война и дети". О том, как 20 лет назад художник, философ, спортсмен и учитель Гусейн Магомаев и его русская жена, москвичка Ольга в предгорьях дагестанского Буйнакска своими руками построили школу "Пять сторон света". А Гран-при получила документальная лента молодого белорусского режиссера Нелли Василевской "Тата". Это история дочери, ухаживающей за немощным отцом.

Вчера, когда заметка готовилась к печати, из Махачкалы пришла печальная весть - от острой сердечной недостаточности умерла Сулиета Кусова-Чухо. По словам председателя Союза журналистов Дагестана Али Камалова, в честь ее Махачкалинская аллея памяти погибших журналистов пополнится еще одним саженцем клена.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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