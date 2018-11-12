В Дагестане в ДТП с автобусом погибли три человека

В Дагестане при столкновении рейсового автобуса с двумя автомобилями Lada Priora погибли три человека, а один - пострадал. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

"Авария произошла на 333-м километре федеральной автодороги "Кавказ", вблизи населенного пункта Рыбалка Кизлярского района", - сообщили "РГ" в республиканском управлении МЧС.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения и спровоцировал массовое ДТП.

К ликвидации последствий аварии привлечено 32 человека и 11 единиц техники.