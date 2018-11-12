Названы самые популярные Деды Морозы страны

Дед Мороз из Великого Устюга возглавил рейтинг самых популярных новогодних волшебников страны, который составило агентство "Турстат".

В основу рейтинга легла посещаемость новогодних резиденций.

Ежегодно в Великий Устюг приезжает порядка 300 тысяч туристов. Многие посещают вотчину Деда Мороза в качестве индивидуальных туристов, также к новогоднему волшебнику организуют автобусные туры, организованные тургруппы привозят даже поездами.

На второй строчке рейтинга татарский волшебник Кыш Бабай. Его резиденция расположена в Арском районе республики. На вотчине Кыш Бабай проживает вместе со своей внучкой Кара Кызы.

Большой привлекательностью у туристов пользуются поездки в карельский город Олонец, где находится резиденция Паккайне. Этот сказочный персонаж олицетворяет первый морозец. В отличие от Деда Мороза и Кыш Бабая, Паккайне - это молодой мужчина крепкого сложения.

Согласно карельским легендам,морозец Паккайне ходит по ярмаркам и скупает у мастериц кружево, чтобы украсить ими окна жителей.

На четвертом и пятом месте расположились Сагаан Убугун из Бурятии, также его называют Белый Старец, и Тол Бабай из Удмуртии.

Также в десятку популярных волшебников вошли Юшто Кугыза из Марий-Эл, Якшамо Атя из Мордовии и Ульяновской области, Ямал Ири из Ямала, Хел Мучи из Чувашии и Соок Ирей из Тувы.

Хотя большинство из сказочных персонажей - это пожилые волшебники с большими бородами, которые ходят с мешками полными подарков, официально Дедом Морозом называется только персонаж из Великого Устюга.

Сказочные персонажи дружат и ежегодно наведываются друг к другу в гости. Ближайший "съезд" новогодних волшебников пройдет 18 ноября в Великом Устюге, когда Дед Мороз будет отмечать очередной День рождения.