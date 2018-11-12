Сегодня в Климовской средней школе уже все спокойно: учителя у доски, дети за партами, уроки по расписанию. Но еще недавно здесь кипели почти шекспировские страсти. В разгар первой четверти практически весь педколлектив - 13 человек - написал заявления на увольнение. Учителя сделали это в знак протеста против назначения директором школы преподавателя физкультуры. Они утверждали, что их коллега злоупотребляет спиртным прямо на рабочем месте. И действительно: новый директор запил на второй же день своего руководства. В школе объявили досрочные каникулы. Только после вмешательства областного министерства образования учебный процесс вошел в обычную колею.

Климовская школа в Коношском районе Поморья - небольшая, но со славными традициями. С 1938 по 1945 год в ней учился знаменитый уроженец этих мест - академик, вице-президент РАН Николай Лаверов, который всегда помогал родной школе. До недавнего времени она появлялась в новостных лентах только в связи с победами на конкурсах и прочими успехами. И вдруг - скандал на всю страну.

Началось с того, что на старте учебного года у предыдущего директора школы Ирины Мухи закончился срок пятилетней аттестации. Начальник районного управления образования Татьяна Сидорова дала рекомендацию: не аттестовать. Директор восприняла это как нежелание руководства с ней работать и уволилась.

Занять пост предложили учителю физкультуры, который прежде уже директорствовал в Климовской школе целых 15 лет. При нем она вошла в сотню ведущих образовательных учреждений России. Но в 2013 году директор оставил должность - тяжело заболела жена - и перешел в учителя. После ее смерти он едва справлялся с горем...

В своих обращениях во все инстанции педагоги не только протестовали против его назначения директором, но и выступали за то, чтобы руководить школой продолжала Ирина Муха. Чиновники в ответ выдвинули обвинения в ее адрес: успеваемость снизилась, учителям якобы начислялись необоснованные выплаты. В школе всего-то 45 учеников, а единственный выпускник провалил ЕГЭ.

Когда учебный процесс оказался под угрозой срыва, районные власти бросились "тушить пожар" и уговорили шестерых педагогов выйти на работу. Но тут случился запой у вновь назначенного директора. Свидетели вызвали полицию, которая составила протокол. После этого ему тоже пришлось уволиться. Школа осталась не только без большинства учителей, но и без руководителя. Уроки отменили. Правда, продлились каникулы недолго - всего три дня. На место выехал министр образования области Сергей Котлов, который встретился с педагогами и родителями. "Прежде всего надо нормализовать учебный процесс", - сказал министр. В результате Ирине Мухе снова предложили возглавить школу, и она уже прошла аттестацию. Проверка, которую провели после скандала, не выявила серьезных нарушений.

Учителя сделали это в знак протеста против назначения директором школы преподавателя физкультуры

- Причина случившегося в том, что управление образования и педагогический коллектив не услышали друг друга, - считает Ирина Муха. - Я не боролась за кресло директора. Уверена, что и педагоги переживали не конкретно за меня, а за школу. Если бы к ним прислушались, дело не дошло бы до массового увольнения. А наша общая ошибка в том, что из-за неумения договариваться пострадали дети.

Руководитель управления образования, принявшая необдуманное кадровое решение, лишилась должности. Многие участники этой истории полагают, что она может стать уроком для всех чиновников и педагогов.