В Архангельске появилась "территория трезвости"

В Архангельске открылся Александровский сквер, объявленный "территорией трезвости". Сто лет назад в городе уже была безалкогольная зона отдыха - Александровский городской летний сад, где гуляющая публика "разогревалась" исключительно чаем и лимонадом.

Новый сквер на пустыре в спальном районе города обустраивали всем миром - от студентов до насельников приюта при местном храме. На берегу Северной Двины помимо чайной построили спортивную площадку и детский городок, посадили яблони и ели, скоро доделают беседку для духового оркестра и установят карусель. Здесь будут устраивать семейные праздники, танцевальные вечера и даже читать лекции о здоровом образе жизни. Разумеется, никаких "наливаек" - только безалкогольные напитки.

По словам настоятеля храма игумена Феодосия, дореволюционное общество трезвости в Архангельске было весьма многочисленным, но проблема алкоголизма за 100 лет актуальности не утратила.