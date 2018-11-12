В Петербурга задержан мужчина, прокативший на капоте полицейского

В центре Петербурга сотрудники патрульно-постовой службы задержали 26-летнего мужчину, который совершил наезд на инспектора. В полиции не исключают, что будет возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел возле дома №18 по Набережной канала Грибоедова. Стражи порядка остановили автомобиль Lada Priora и попросили водителя предъявить документы.

Находившийся за рулем гражданин сопредельного государства, не стал выполнять требования полицейских, а привел машину в движение. Мужчина сбил инспектора и несколько метров провез его на капоте, а потом скрылся с места происшествия.

Ставшие свидетелями происшествия инспектора, сообщили о случившемся коллегам и уже через несколько минут автомобиль злоумышленника был остановлен возле дома №1 по Торговому переулку.

К пострадавшему инспектору вызвали "скорую". Прибывшие врачи диагностировали у мужчины ушибы и кровоподтеки голени и кистей. Помощь оказали на месте, госпитализация инспектору не потребовалась