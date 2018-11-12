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12.11.2018 11:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге нашли испорченные льготные лекарства на 300 млн рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на складе центральной фармацевтической базы, откуда местные льготники получают лекарства, обнаружено 156 тысяч единиц просроченных препаратов на сумму более 300 миллионов рублей, сообщает прокуратура города.

В надзорном ведомстве уточняют, что лекарства на сумму более 200 миллионов рублей были получены по линии Министерства здравоохранения России. Многие лекарства относились к достаточно дорогим, например, на складе нашли препараты, применяемые при лечении лейкоза стоимостью от 25 тысяч рублей за упаковку.

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Пока лекарства лежали на складе и портились, горожане не могли получить нужный им препарат. Так, по данным городской прокуратуры, сейчас в городе более 670 рецептов поставлены на отсроченное обслуживание в связи с нехваткой лекарств и медицинских изделий.

Причем, выдавать льготные лекарства должна была именно Фармбаза, у которой имеется соответствующий договор с комитетом по здравоохранению города.

По результатам проверки в петербургской прокуратуре обещают дать принципиальную оценку деятельности комитета по здравоохранению Смольного.

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