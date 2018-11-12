В Петербурге поставили рекорд по кражам крышек канализационных люков

В Санкт-Петербурге зафиксировали своеобразный рекорд - за третий квартал 2018 года здесь похитили 96 чугунных крышек от канализационных люков. Это почти вдвое больше аналогичного периода прошлого года, сообщают в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Тогда улов похитителей составил 52 крышки.

Всего за год - с 21 октября 2017 года по 8 ноября 2018 года - совершено 123 кражи. Хуже всего обстоит дело в Невском районе - там крышек лишились 42 канализационных колодца. Стоит отметить, что в прошлом году этот район также лидировал в рейтинге краж крышек от канализационных колодцев.

На втором месте - Красногвардейский район, здесь зафиксировано 34 кражи.

- Открытые колодцы системы водоотведения представляют угрозу безопасности и здоровью петербуржцев и гостей города, - отмечают в пресс-службе "Водоканала". - Из-за хищения люков, особенно в темное время суток, возникает огромный риск получения тяжелых травм. Также открытые колодцы приводят к авариям автотранспорта и зачастую, как следствие, к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Иногда горожане сами вступают в борьбу с похитителями крышек люков. Так, в июне этого года в Красносельском районе Петербурга местная жительница Серафима Бузакова увидела, как мужчина снял крышку с люка возле ее дома, погрузил в автомобиль и уехал. Женщина бросилась за ним в погоню на своей машине и смогла остановить, прижав к обочине. В багажнике злоумышленника обнаружилось сразу три чугунные крышки. Бузакова заставила вора переложить их к ней в автомобиль и вызвала бригаду "Водоканала". Руководство предприятия тогда поблагодарило и наградило петербурженку.

Тем не менее, в профильных службах призывают горожан в подобных случаях не геройствовать, а запомнить номер автомобиля и внешность похитителей и по возможности записать происходящее на видео, чтобы потом передать сведения в полицию.