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12.11.2018 22:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

И суд им не указ

Чиновники не дают ветерану войны заново отстроиться после пожара
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
В странной ситуации оказалась ветеран войны Мария Боришполец из Ростова-на-Дону. Пожар оставил ее на пепелище. Дочь Галина решила сохранить родовое гнездо и отстроить дом заново. Причем ни копейки от государства она не просит. Но чиновники стали ставить палки в колеса, почему-то увидев в несчастной погорелице будущую владелицу якобы доходного дома. Как так, хозяйка дома хочет не просто отремонтировать жилище, но и заодно улучшить его, немного увеличить - в границах прежнего строения, надстроив второй этаж...
Ветеран Мария Боришполец в своем доме сразу после пожара. Этот дом семья и хочет заново отстроить своими руками. Фото: Галина Иванчук Ветеран Мария Боришполец в своем доме сразу после пожара. Этот дом семья и хочет заново отстроить своими руками. Фото: Галина Иванчук
Ветеран Мария Боришполец в своем доме сразу после пожара. Этот дом семья и хочет заново отстроить своими руками. Фото: Галина Иванчук

Хотя это вполне естественное желание. Уже вырастают внуки - отличные, кстати, пацаны, спортсмены. Разросшейся семье не помешают лишние квадратные метры, благо дом в своей, частной собственности. Ведь сейчас в единственной комнате на двуспальной кровати спят 89-летняя бабушка и старший внук. В раскладном кресле в тамбуре - второй внук. В узкой прихожей на полу даже не "валетом", а "солдатиками" - голова к ногам - отдыхают после работы их родители. А хозяйка домика Галина Иванчук спит в гараже.

Фото: Сергей Савостьянов
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Люди не ропщут, ждут лучших времен. Но лучшие времена не наступают из-за чиновников. Сначала Галине сказали, что на реконструкцию нужно заказать проект. Он обошелся в 20 тысяч рублей, но вскоре все-таки был готов. Затем истребовали разрешение... от аэродромов. На переписку с ними - а их оказалось аж пять - ушло еще три месяца, и в итоге все написали, что разрешение не требуется, ибо воздушные коридоры над домом ветерана не проходят. Затем потребовали бизнес-проект... Зачем? Видимо, заподозрили, что Галина со своей престарелой матерью под шумок "сообразит" маленький свечной заводик.

Но фантазии чиновников предела нет. Когда Иванчук, казалось, уже прошла семь кругов ада, а именно несколько судебных разбирательств, причем суд каждый раз выносил решения в ее пользу - "о нечинении препятствий в получении разрешения на восстановление жилого дома", чиновники заподозрили ее... в строительстве многоквартирного дома - ради извлечения прибыли! "РГ" уже писала о странной ситуации, в которой оказалась ветеран войны Мария Боришполец из Ростова-на-Дону ("РГ" от 16 июля, "Докажите, что дома нет"). Чиновники на публикацию ноль внимания. Они якобы защищают интересы государства.

Фото: depositphotos.com
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- Вот смотрите, - разворачивает перед моим носом план дома-мечты Иванчуков ведущий специалист отдела архитектуры Ленинского района Ростова Андрей Кислица. - Вот план первого этажа. Две ванные. Две лестницы. Вам ничего не напоминает? Вот план второго этажа. Такая же ситуация. Индивидуальный жилой дом - это дом, предназначенный для проживания одной семьи. Исходя из той планировки, которую мы видим, любому очевидны признаки многоквартирности. Четыре санузла. Зачем в одном доме столько? А что если вместо жилого дома здесь вырастет многоквартирный дом? А сейчас государство ведет активную борьбу по недопущению строительства многоквартирных домов в зонах, для этого не предназначенных.

- Мы хотели жить в новом доме вместе - я с мамой и брат с семьей, поэтому и сделали проект на два входа. Дом чуть ли не наполовину в земле - чтобы войти в него, нужно было спуститься на три ступеньки вниз, получается цокольный этаж, где на каждой половине кухня, санузел с ванной и прихожая. И на верхнем этаже комната и санузел с душевой кабинкой: мы ведь уже не молодые, не побегаешь по лестнице ночью, - пытается развеять сомнения чиновников Галина.

Те стоят на своем. Не велено! И все тут.

Чиновники от архитектуры не принимают решение суда во внимание и находят все новые отговорки

- Я пошла в Думу, но там отправили меня в мэрию, где мне пояснили, что изменилась форма подачи уведомления. Я снова пошла в районную администрацию, написала заявление-уведомление, отдала секретарю, приложила копию решения суда. Но секретарь сказал, что скорее всего придет отказ. Господи! Если у них изменилась форма подачи заявления, то могли они хотя бы объяснить это. Вот теперь уже недели три жду ответа", - с горечью снова пишет в редакцию Галина Иванчук.

- С 4 августа вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, - пояснил "РГ" Кислица. - Статья 51.1 устанавливает новый порядок: заявитель, который хочет реконструировать жилой дом, обращается с уведомлением о планируемом строительстве по форме, утвержденной уполномоченным органом. Иванчук написала уведомление от руки. На момент, когда она приходила, форма еще не была утверждена. Если она хочет еще раз обратиться, администрация снова рассмотрит ее вопрос.

Тем временем суд выносит уже третье по счету решение о нечинении препятствий в получении разрешения на реконструкцию сгоревшего дома.

"По Гражданскому кодексу, - говорится в решении, - собственник вправе распоряжаться своим имуществом, например улучшать его. Самовольной постройкой считается строение, возведенное на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, либо возведенное без получения разрешений, с нарушением строительных норм. В свою очередь собственник может требовать устранения нарушений его прав".

Но чиновники от архитектуры не принимают решение суда во внимание и находят все новые отговорки.

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