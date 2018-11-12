Круизный лайнер "Петр великий" свяжет Астрахань и Казахстан

Астраханскую область ежегодно посещают тысячи туристов из Казахстана. Их число может еще больше вырасти с развитием морских круизов на Каспии. Об этом шла речь на XV-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

О перспективах сотрудничества республики с приграничным российским регионом рассказал врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов.

- На астраханском судостроительном заводе "Лотос" сейчас строят круизный лайнер "Петр Великий", что в перспективе позволит связать морские порты Астрахани и Актау. Это будет способствовать росту туристской и инвестиционной привлекательности наших стран. Поэтому уже сейчас необходимо особое внимание уделять развитию портовой инфраструктуры, - отметил в своем выступлении Сергей Морозов.

В числе приоритетных задач для развития туризма он назвал повышение доступности международных пассажирских перевозок и наземными видами транспорта. Жители Казахстана наверняка оценят этот шаг, так как ежегодно Астраханскую область посещают тысячи туристов из этого государства. Кто-то приезжает в регион с культурно-познавательной миссией, а некоторые выбираются заграницу, чтобы пройти лечение в местных клиниках, оснащенных самым современным медицинским оборудованием. К примеру, в 2017 году за медпомощью к астраханским врачам обратились более четырех тысяч граждан Казахстана.

Вопросы развития взаимоотношений с Астраханской областью особо отметил и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, акцентировав внимание на развитии морских круизов на Каспии и медицинского туризма.

В рамках форума официальная делегация Астраханской области также посетила выставку "Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России", в которой приняли участие более 40 экспонентов из Казахстана и России. Вопросы межрегионального сотрудничества Сергей Морозов обсудил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и губернатором Оренбургской области Юрием Бергом.

Справка



Внешнеторговый оборот Астраханской области с Казахстаном по итогам прошлого года вырос на 24 процента. Астраханцы экспортируют в основном продовольственные товары и сельхзпродукцию. На эту группу приходится 48 процентов общей стоимости экспорта в Казахстан. В сентябре в Астрахани прошла выставка "Сделано в Казахстане", участниками которой стали более 50 компаний.