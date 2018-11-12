МЧС предупредило о резком похолодании и снеге в Крыму

МЧС Республики Крым предупредило жителей полуострова о резком похолодании из-за прохождения холодного фронта Атлантического циклона.

- Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Идут дожди и понижение температуры, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. - С завтрашнего дня ночью в горах ожидается минусовая температура. А с 14-15 ноября уже возможен снег.

Согласно прогнозам Крымского гидрометеоцентра, северо-восточный ветер в отдельных районах усилится до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха во вторник ночью и днем составит от минус одного до плюс четырех, в горах - до минус трех мороза. В следующие дни температура ночью понизится до минус трех - плюс двух. Днем ожидается всего три-восемь градусов тепла.

После выпадения снега филиалы предприятия "Крымавтодор" готовы в течение часа приступить к посыпке дорог на Ангарском и Грушевском перевалах песком и специальными реагентами. Предприятиям-перевозчикам рекомендовано провести инструктаж водителей междугородних рейсов о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения.