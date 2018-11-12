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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Напавший с ножом на ростовчан наркоман получил 12,5 лет колонии

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор в отношении 32-летнего мужчины, который в состоянии наркотического опьянения напал с ножом на случайных прохожих. В результате тяжелые травмы получил местный житель, а захваченная в заложники пожилая женщина испытала сильный психологический стресс.

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Инцидент произошел 16 июля. Молодой человек, ранее судимый за незаконный оборот оружия, наркотиков и кражу, находясь на проспекте Стачки напал на случайного прохожего, и нанес ему три удара ножом. Тем не менее пострадавший смог скрыться.

Тогда обвиняемый подбежал к незнакомой 63-летней женщине, обхватил ее за плечо, приставив к горлу нож и отвертку. Нападавший не выдвигал никаких требований. На неоднократные уговоры прохожих отпустить заложницу он не реагировал. Прибывшими на место ЧП полицейским пришлось применить оружие, а задержанному оказывать медицинскую помощь.

"Фигурант признан виновным по статьям 105 УК РФ (покушение на убийство) и 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Ему назначено наказание в 12,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили "РГ" в пресс-службе Советского районного суда Ростова-на-Дону.

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