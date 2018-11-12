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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Название аэропорта Симферополь выберут из трех фамилий

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В шорт-лист голосования за название международного аэропорта Симферополь вошли три имени, которые отобраны по итогам соцопросов агенства ВЦИОМ и утверждены экспертным советом конкурса "Великие имена России". Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму утвержден список имен для аэропорта Симферополь

Крымчанам предлагается проголосовать за художника-мариниста Ивана Айвазовского, императрицу Екатерину II или флотоводца Павла Нахимова. За них высказались большинство участников опроса. В длинном листе акции было 12 фамилий. Помимо фамилий, включенных по решению Общественной палаты Крыма, в последние недели были добавлены также святитель Лука и летчик-ас, дважды герой СССР Амет-Хан Султан.

Отдать голос за одного из них можно до 30 ноября на странице сайта проекта великиеимена.рф/members/simferopol. Для голосования необходимо авторизоваться через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" или с помощью номера своего телефона. Назвать выбранное имя можно также по телефону "горячей линии" 8-800-707-93-17. Возможно и очное голосование в международном аэропорту "Симферополь", в торговом центре ТЦ "Южная галерея" в Центральном универмаге - также с 12 по 30 ноября с 16 до 19 часов.

Голосование проходит по принципу "один голос - один аэропорт - одно имя". Сводная статистика голосования будет актуализироваться каждый день в полдень на сайте проекта. Победителей конкурса объявят 5 декабря.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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