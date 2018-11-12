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12.11.2018 14:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ушла из жизни президент фестиваля "Кунаки" Сулиета Кусова-Чухо

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край - Дагестан)

В понедельник утром из Махачкалы, где накануне завершился 12-й Северо-Кавказский фестиваль документального кино и авторских программ "Кунаки", пришла горькая весть: умерла бессменный президент этого творческого форума Сулиета Кусова-Чухо.

Имя этой известной на Кавказе женщины, которой было 67 лет, связано с отстаиванием принципов межнационального согласия и мира в регионе. Сама она выросла в Адыгее, училась в Краснодаре, работала в Дагестане и Нальчике. Переехав в Москву, создала Центр этнопроблематики в СМИ и межконфессиональных исследований при Союзе журналистов России. 12 лет назад Сулиета стала президентом фестиваля "Кунаки", что в переводе на русский означает "гости", а куначество - "гостеприимство". Вот почему именно так назвали творческий форум, родившийся в Лазаревском районе Сочи. Первые встречи "Кунаков" прошли на Кубани, а потом они собирались в Кабардино-Балкарии, Абхазии, а последний, 12-й фестиваль состоялся на днях в Дагестане. Для участия в нем режиссерами и журналистами из разных российских регионов, а также стран СНГ было заявлено свыше 300 кинолент, 50 из которых жюри отобрало для конкурсного показа в пяти номинациях.

- "Кунаки" объединили тех, кто живет проблемами современной России, - говорила Сулиета Кусова-Чухо. - И не важно, какой ты национальности. Важно взяться за руки и вместе решать эти проблемы, что мы стараемся делать все эти годы.

В один из последних фестивальных дней его участники вместе с журналистами Дагестана заложили Аллею в память о погибших журналистах. В Махачкале у Дома печати, где располагаются редакции большинства республиканских газет, они высадили 23 саженца клена: каждый символизирует память о погибшем журналисте. За последние четверть века за свою профессиональную деятельность в Дагестане были убиты 19 представителей СМИ.

По словам председателя Союза журналистов Дагестана Али Кималова, в ближайшее время Махачкалинская Аллея памяти о погибших журналистах пополнится еще одним саженцем клена: его высадят в честь Сулиеты Кусовой-Чухо, которую единомышленники называли "матерью Кавказа".

Как стало известно, ее похоронят под Краснодаром, в родном ауле Афипсип, где на улице, носящей имя ее отца, героя войны и труда Аслана Чухо, остался родовой дом Сулиеты Кусовой-Чухо.

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