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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пролеты тянут к арке

В Керченском проливе построены все опоры железнодорожного моста
Текст: Илья Изотов (Крым)
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
В акватории Керченского пролива завершены сразу два важных промежуточных этапа строительства железнодорожного моста, которые приближают его сдачу в эксплуатацию. Арка сооружения, установленная еще в августе 2017 года, состыкована с первым пролетом с керченской стороны. Одновременно возведена последняя опора моста под номером 254.
Опора № 254 между фарватером Керченского пролива и крымским берегом базируется на фундаменте из 16 трубчатых свай, забитых под разными углами на глубину до 70 метров. Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Опора № 254 между фарватером Керченского пролива и крымским берегом базируется на фундаменте из 16 трубчатых свай, забитых под разными углами на глубину до 70 метров. Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Опора № 254 между фарватером Керченского пролива и крымским берегом базируется на фундаменте из 16 трубчатых свай, забитых под разными углами на глубину до 70 метров. Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Всего у Крымского моста 595 опор, из которых 307 - железнодорожные. Для формирования свайных полей и ростверков - железобетонных конструкций на свайных фундаментах - вокруг рабочих участков на воде создавались волнозащитные стенки. Строители постепенно поднимали опоры из воды, наращивая заданную проектом высоту. Опоры под железную дорогу массивнее автодорожных: чтобы поезд мог забраться на самую высокую точку моста - арку, они более плавно растут в направлении фарватера - с 5 до 35 метров.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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- Завершающим этапом работы стало бетонирование верхних элементов опоры N 254, на которые дальше устанавливаются специальные устройства - опорные части. На них ставятся пролеты, - рассказал руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Алексей Двоеглазов. - Это своего рода балансиры, что обеспечат невидимые невооруженному глазу необходимые угловые и линейные перемещения пролетов в случае температурных расширений металла или возможных сейсмических колебаний.

Опора N 254 между фарватером Керченского пролива и крымским берегом базируется на фундаменте из 16 трубчатых свай, забитых под разными углами на глубину до 70 метров. Вершина опоры находится на отметке 33 метра над водой - это высота 12-этажного дома. По словам председателя совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, на отдельных участках сваи пришлось заглублять более чем на 100 метров.

- Проведена титаническая работа, - рассказал Ротенберг. - Непростой грунт и частые штормы сильно осложняли работу, но все удалось сделать качественно и в срок.

Фото: depositphotos.com
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Теперь мостостроителям предстоит завершить надвижку двух веток пролетов: одна - для движения составов в сторону Крыма, вторая - в сторону Тамани. Завершится этот процесс на суше и над морем в первом квартале 2019 года. Пока на восьми участках пролетами перекрыто более 15 километров трассы. На сухопутные опоры собранные на стендах пролеты ставятся кранами, на морские - надвигаются домкратами продольным и поперечным способами.

В минувшие выходные морской пролет весом 580 тонн надвинули на 253-ю опору и соединили его с аркой. 40 основных элементов пролета соединены между собой сваркой и высокопрочными болтами. Высота собранного из заводских сегментов блока составляет более пяти метров, ширина - более 15 метров с учетом служебных проходов.

Непростой грунт и частые штормы сильно осложняли работу, но все удалось сделать качественно и в срок

К осени следующего года мостостроители обустроят верхнее строение пути. Сейчас уже уложено более 9 из 38 километров рельсошпальной решетки. При этом используются удлиненные термоупрочненные рельсы типа Р65 российского производства. Их повышенная длина позволяет достичь минимального количества стыков на дороге и так называемого бархатного хода поездов. Рельсы поставляются на звеносборочную базу на Таманском полуострове, где соединяются со шпалами. Готовые рельсошпальные решетки перевозятся хозяйственными составами на мост, к месту укладки. На участках сопряжения Крымского моста с железнодорожными подходами к нему с двух берегов устанавливаются акустические экраны.

Железнодорожное движение по мосту откроется в декабре 2019 года.

Теперь мостостроителям предстоит завершить надвижку двух веток пролетов: одна - для движения составов в сторону Крыма, вторая - в сторону Тамани. Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив
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