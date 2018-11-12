В Ростове первый снег спровоцировал пробки в 10 баллов

В Ростове-на-Дону выпавший первый снег вызвал транспортный коллапс. В автомобильных заторах оказались транспортные магистрали, ведущие к спальным районам города.

По данным сервиса Яндекс-Пробки, из-за ухудшения погодных условий пробки достигли наивысшей отметки - 10 баллов. Скорость движения колеблется от двух до пяти километров в час. Наиболее сложная ситуация отмечается в Советском, Октябрьском, Кировском, Пролетарском и Ворошиловском районах.

Ранее управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону распространило экстренное предупреждение о резком понижении температуры воздуха до -2 градусов, усилении ветра с порывами до 20-23 метров в секунду, а также осадках в виде дождя и мокрого снега.

По данным синоптиков, непогода продлится до 14 ноября. В связи с этим, ростовчан просят не парковать автомобили и соблюдать скоростной режим на дорогах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.