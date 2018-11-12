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12.11.2018 18:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове суд заблокировал сайты фирмы "Кэшбери"

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону суд Первомайского района признал два интернет-ресурса фирмы "Кэшбери" незаконными и вынес решение об их блокировке. Приговор вступит в силу по истечению срока обжалования.

Фото: depositphotos.com
Лишь каждый четвертый россиянин может распознать финансовую пирамиду

"Суд постановил исковое заявление прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону удовлетворить. Признать информацию, размещенную в сети интернет на сайтах "кэшбери.рф" и "www.cashbery.com" запрещенной к распространению на территории России", - сказала судья.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, в конце сентября Центробанк усмотрел в деятельности группы российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери", "явные признаки финансовой пирамиды".

После чего прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть интернет-платформы, предлагающие гражданам инвестировать деньги в систему выдачи микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу. Минимальная доходность, которую компании обещали инвесторам, составляла 0,5 процентов в сутки, а доходность по "инвестициям" - 600 процентов годовых. При этом "Кешбери" проводило агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях, хотя, как отмечали эксперты, признаки реальной экономической деятельности у компании отсутствуют. Кроме того, Банк России также не выдавал соответствующую лицензию.

По данным ТАСС, "Кэшбери" удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек, а сумму ущерба может достигать трех миллиардов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Финансовые пирамиды
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