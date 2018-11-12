В Сочи на санно-бобслейной трассе пострадал школьник

В Сочи на санно-бобслейной трассе во время тренировки получил травму 13-летний член молодежной сборной Пермского края по санному спорту. Об этом в понедельник сообщили в региональном минспорта.

Как выяснилось, случилось все еще в субботу, 10 ноября, во время подготовки юных спортсменов к Кубку России.

- При совершении тренировочного заезда школьник допустил ошибку, после чего произошло опрокидывание саней. Подросток получил тяжелую травму, - рассказали агентству РИА Новости в краевом министерстве спорта. - Ребенку на месте была оказана первая медицинская помощь, мальчик госпитализирован.

По данным министерства, в связи с инцидентом создана комиссия, которая проводит проверку.