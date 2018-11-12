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12.11.2018 20:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде при пожаре погибли двухмесячные близнецы

Текст: Роман Мерзляков

В ходе тушения пожара в одном из частных домов Кировского района Волгограда обнаружены тела двух младенцев, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону. 

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Здание принадлежало многодетной семье. Днем хозяйка ушла в банк, оставив под присмотром мужа семерых детей. А он ненадолго отлучился к своей матери, живущей по соседству.

Вскоре он увидел сильный дым из собственного жилища. Глава семьи кинулся спасать детей, но вывести из горящего строения ему удалось только пятерых. Добраться до двухмесячных сыновей, находившихся в дальней комнате, уже было невозможно. Близнецы погибли. 

Температура воздуха в Волгограде опустилась ниже нуля. Известно, что семья пользовалась электрическим обогревателем.  Возможно, именно он стал причиной трагедии. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняющая детали произошедшего.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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