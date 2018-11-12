Завершено возведение всех 307 опор железнодорожной части Крымского моста. Чтобы конструктивно он стал единым целым, осталось закончить надвижку пролетных строений - почти 160 тысяч тонн металлоконструкций. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Последней построена опора № 254 между фарватером Керченского пролива и крымским берегом. Она базируется на фундаменте из 16 трубчатых свай, забитых под разными углами на глубину до 70 метров, тела из стальной арматуры и гидротехнического бетона. Вершина опоры находится на отметке 33 метра над водой - это высота 12-этажного дома. По словам председателя совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, на отдельных участках сваи пришлось заглублять более чем на 100 метров.

- Проведена титаническая работа, - рассказал Ротенберг. - Непростой грунт и частые штормы сильно осложняли работу, но все удалось сделать качественно и в срок.

- Завершающим этапом работы стало бетонирование верхних элементов опоры № 254, на которые дальше устанавливаются специальные устройства - опорные части. На них ставятся пролеты, - рассказал руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Алексей Двоеглазов. - Это своего рода балансиры, что обеспечат невидимые невооруженному глазу необходимые угловые и линейные перемещения пролетов в случае температурных расширений металла или возможных сейсмических колебаний.

Теперь мостостроителям предстоит завершить надвижку пролетов с керченской и таманской стороны. Пока на восьми участках пролетами уже перекрыто более 15 километров трассы. А завершится этот процесс на суше и в море в первом квартале 2019 года. К осени следующего года обустроят верхнее строение пути. Железнодорожное движение откроется в декабре 2019 года.