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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Знаменитые сыщики Кубани стали героями романа

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодаре прошла презентация первого в современной истории Краснодарского края художественного романа, посвященного уголовному сыску Кубани.

Написал книгу заместитель председателя Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России, подполковник внутренней службы в отставке Андрей Фаниев. "Экстренный розыскъ" - остросюжетный детектив, действие которого происходит в начале XX века в Екатеринодаре.

- Автор полностью погружает нас в ту эпоху, - отмечает начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества управления информации и общественных связей ГУ МВД по Краснодарскому краю Сергей Любин. - Книга написана простым и хорошим языком. Помимо вымышленных персонажей в детективе действуют работавшие в то время начальник сыскного отделения областной столицы Александр Пришельцев и помощник полицмейстера Екатеринодара Григорий Журавель, убитый  в центре города преступниками.

Фото: Екатерина Ковалевская/РГ
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Читатели подробно знакомятся с тайнами агентурной и оперативной работы екатеринодарской полиции, узнают подробности ликвидации особо опасных банд. Автор немало времени провел в краевых архивах, чтобы максимально достоверно передать дореволюционную жизнь на Кубани.

Написание романа заняло около пяти месяцев. При этом 70 процентов сюжетов Фаниев, по его собственному признанию, взял из документального сборника "Очерки истории органов внутренних дел Кубани 1793 - 1917".

- Книга написана во время реализации проекта "Сыскной Екатеринодаръ", посвященного 300-летию российской полиции. Мне хотелось рассказать жителям и гостям Краснодара, прежде всего, молодежи, о людях, которые боролись с преступностью в те далекие годы, - сообщил Андрей Фаниев.

Одним из первых читателей романа стала главный редактор "Милицейской газеты Кубани" Татьяна Ширшова:

- Открыла вечером книгу, думала, полистаю, но увлеклась и до утра не отрывалась. По ней можно изучать становление криминалистике в регионе. Но вместе с тем это яркая художественная повесть с запоминающимися образами. Очень хорошо передан кубанский говор. С удивление прочитала о Покровке, на которой живу 20 лет, но не знала, какие воровские "малины" здесь существовали. Теперь хожу по этим улицам с особым ощущением и по-другому смотрю на окружающие старинные особняки.

Издана книга при поддержке краевого отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. Как рассказал председатель этой организации Сергей Ильин, удалось найти спонсора, который профинансировал печать романа.

Культура Литература Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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