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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ямале водитель насмерть сбил школьницу на переходе

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу Фото: УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу
Фото: УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

В Новом Уренгое на нерегулируемом пешеходном переходе водитель насмерть сбил 15-летнюю девочку.

Несчастье случилось вечером 11 ноября. Шофер не снизил скорость, когда подъехал к переходу, и сбил школьницу. Она погибла еще до прибытия медиков. Водитель, по данным полиции, был пьян.

Водитель сбил ребенка и покинул место ДТП под Петербургом

"Виновник ДТП - 33-летний местный житель - дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека)", - передает пресс-служба управления ГИБДД ЯНАО.

Кстати

С начала года в автономном округе было зарегистрировано 23 аварии с участием пешеходов, два человека погибли и 21 получили травмы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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