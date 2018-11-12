На Ямале водитель насмерть сбил школьницу на переходе

В Новом Уренгое на нерегулируемом пешеходном переходе водитель насмерть сбил 15-летнюю девочку.

Несчастье случилось вечером 11 ноября. Шофер не снизил скорость, когда подъехал к переходу, и сбил школьницу. Она погибла еще до прибытия медиков. Водитель, по данным полиции, был пьян.

"Виновник ДТП - 33-летний местный житель - дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека)", - передает пресс-служба управления ГИБДД ЯНАО.

Кстати

С начала года в автономном округе было зарегистрировано 23 аварии с участием пешеходов, два человека погибли и 21 получили травмы.