Новости

Южная и Северная Кореи начали уничтожать свои блок-посты на ДМЗ 10:51
В Арктике появилась новая станция спутниковой связи 10:47
В Чечне во время боя уничтожены двое боевиков 10:45
Взрыв на складе произошел в Китае, есть жертвы 10:42
В Тюмени при пожаре в многоэтажке погиб человек 10:41
Замглавы МИД РФ обсудил урегулирование в Ливии с главой Госсовета страны 10:36
Самая холодная ночь с начала осени зафиксирована в понедельник 10:30
В Саратовской области без тепла остались семь тысяч человек 10:29
Организатором вечеринки с кальяном в приморской школе оказался сторож 10:22
Ядерный бомбардировщик США совершил аварийную посадку 10:21
Мэй отменила экстренное заседание правительства по Brexit 10:06
Трамп обсудил с мировыми лидерами ДРСМД 10:04
Пасечник получил 68,4% голосов на выборах в ЛНР 10:03
Пушилин набрал 60,9% голосов после обработки 97,52% бюллетеней 10:00
Главой Хакасии избран Валентин Коновалов 09:59
СМИ: Самолет с авианосца Ronald Reagan упал недалеко от Окинавы 09:46
Григорий Рапота посетил мастерскую, в которой создают Ржевский мемориал 09:41
Названы регионы с самым доступным арендным жильем 09:39
На Ямале водитель насмерть сбил школьницу на переходе 09:38
Завершено возведение всех опор железнодорожной части Крымского моста 09:32
Израиль перехватил три выпущенных из сектора Газа ракеты 09:28
Утвержден список имен-финалистов проекта "Великие имена России" 09:15
В Норильске экстренно сел Boeing с неработающими закрылками 09:11
В Новосибирске задержали руководителя ячейки "Свидетелей Иеговы" 09:10
Названы самые популярные японские автомобили с пробегом в России 08:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
12.11.2018 09:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы регионы с самым доступным арендным жильем

Текст: Юлия Мякишева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалисты РИА Новости опубликовали рейтинг регионов с самой доступной арендой  жилья. Исследование построено на базе данных Росстата за 2018 год.Также были учтены арендные ставки по каждому субъекту.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Где в России выгоднее всего сдавать жилье в аренду

Доступность аренды жилья определяется долей семей, которые могут снять двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. При этом, 70 процентов средств, остающиеся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, она тратит на аренду жилья, 30 процентов на прочие расходы.

Так, наибольшая доля семей, которые могут позволить себе снять квартиру и осуществлять при этом повседневные расходы, зафиксирована в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. В процентном соотношении таких семей на территориях республик 53,9 и 52,6 процентов соответственно.

В десятку регионов также попали Санкт-Петербург, Кемеровская область, Ленинградская область, Мурманская область, Иркутская область, Чукотский автономный округ, Тюменская область, республика Коми. В рейтинг включили 84 субъекта РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. Чеченская республика не представлена в списке из-за отсутствия релевантных данных. В сообщении указано и то, какие суммы должна в месяц зарабатывать семья, чтобы обеспечивать аренду и повседневные траты. Например, в ЯНАО - 126,4 тысячи рублей, в ХМАО - 101,8 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - 85 тысяч рублей.

Кроме того, специалисты отметили, что "острота квартирного вопроса" в России снижается. По последним данным, собственным жильем обеспечены более 85 процентов семей.

Общество Соцсфера Социология Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток УрФО ХМАО УрФО ЯНАО СЗФО Санкт-Петербург СФО Кемеровская область СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп обсудил с мировыми лидерами ДРСМД
Израиль перехватил три выпущенных из сектора Газа ракеты
Тереза Мэй заявила о готовности перестроить отношения с Россией
На Сахалине уволилась унизившая школьницу учительница
Самая холодная ночь с начала осени зафиксирована в понедельник