Названы регионы с самым доступным арендным жильем

Специалисты РИА Новости опубликовали рейтинг регионов с самой доступной арендой жилья. Исследование построено на базе данных Росстата за 2018 год.Также были учтены арендные ставки по каждому субъекту.

Доступность аренды жилья определяется долей семей, которые могут снять двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. При этом, 70 процентов средств, остающиеся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, она тратит на аренду жилья, 30 процентов на прочие расходы.

Так, наибольшая доля семей, которые могут позволить себе снять квартиру и осуществлять при этом повседневные расходы, зафиксирована в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. В процентном соотношении таких семей на территориях республик 53,9 и 52,6 процентов соответственно.

В десятку регионов также попали Санкт-Петербург, Кемеровская область, Ленинградская область, Мурманская область, Иркутская область, Чукотский автономный округ, Тюменская область, республика Коми. В рейтинг включили 84 субъекта РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. Чеченская республика не представлена в списке из-за отсутствия релевантных данных. В сообщении указано и то, какие суммы должна в месяц зарабатывать семья, чтобы обеспечивать аренду и повседневные траты. Например, в ЯНАО - 126,4 тысячи рублей, в ХМАО - 101,8 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - 85 тысяч рублей.

Кроме того, специалисты отметили, что "острота квартирного вопроса" в России снижается. По последним данным, собственным жильем обеспечены более 85 процентов семей.