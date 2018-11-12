"Уралвагонзавод" объяснил приостановку выпуска инновационных вагонов

Ряд электронных СМИ распространил сегодня информацию о приостановке производства инновационных вагонов на "Уралвагонзаводе" до мая 2019 года. Причем отдельные ленты сообщили о том, что остановлен выпуск трамваев. Как выяснила "РГ", ничего экстраординарного на предприятии не произошло - это обычный процесс, связанный с особенностями производственного цикла.

- Говорить об остановке выпуска инновационных полувагонов в корне неверно. Это планирование равномерной загрузки производства. А уж тем более неуместно упоминать трамвайные вагоны, которые производятся на екатеринбургском "Уралтрансмаше", - прокомментировал начальник управлении по взаимодействию со СМИ Дмитрий Литовкин. - Сейчас заказчикам требуются обычные полувагоны. Процесс непрерывен: как только выполним текущий заказ, возможно, вернемся к выпуску другой продукции, которая будет востребована.

Сейчас в связи с исполнением крупного заказа производственная линия настроена на выпуск полувагонов 12-132. При выполнении следующего контракта на полувагоны 12-196, который в настоящее время формируется, произойдет переналадка линии, и предприятие вернется к выпуску инновационных полувагонов.

Отличие этой модели от серийного полувагона заключается в инновационной тележке с повышенной осевой нагрузкой, увеличивающей грузоподъемность, межремонтный пробег и объем кузова. Преимущества такого полувагона обуславливают и более высокую цену, поэтому спрос на обе модели сейчас распределяется в соотношении примерно 50 на 50. Производственные планы предприятия на следующий год примерно такие же. Заказчиков вагонов и параметры контрактов на УВЗ не раскрывают, ссылаясь на коммерческую тайну.