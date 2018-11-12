В Югре обсудили, как эффективнее организовать добычу нефти в России

В России началась разработка государственной программы повышения нефтеотдачи. Причем первые шаги уже сделаны в Югре.

В Ханты-Мансийске прошло выездное заседание комитета Совета Федерации по экономической политике, посвященное выработке предложений по совершенствованию федерального законодательства, которые позволят более эффективно организовывать нефтедобычу в России. В обсуждении приняли участие председатель комитета Дмитрий Мезенцев, первый замминистра энергетики России Алексей Текслер, замминистра природных ресурсов и экологии Евгений Киселев, губернатор Югры Наталья Комарова, представители федеральных и региональных органов власти, нефтегазодобывающих компаний, экспертного сообщества.

Предваряя обсуждение темы, Дмитрий Мезенцев выразил благодарность главе региона.

- Наталья Владимировна успешно ведет дела в одном из самых мощных субъектов России. Мы знаем, как последовательно югорская команда поддерживает отрасли производства и как успешно в регионе решаются социальные проблемы. И то, что в округе особый климат уважения к человеку тоже очень важно. Место проведения заседания определено не случайно - это именно Ханты-Мансийск. Выбор связан и с тем, что в регионе выстроена система взаимодействия с парламентом, палатой регионов. Иными словами, на подготовительном этапе сделано очень многое для того, чтобы заложить основу в разработку госпрограммы повышения нефтеотдачи, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что необходимость развития нефтедобывающей отрасли приобрела для нашей страны, Югры в частности, стратегическое значение. Западная Сибирь - зрелый регион нефтегазодобычи, где многие месторождения находятся на поздних стадиях разработки.

- Автономный округ - это нефтяное ядро Западной Сибири. Югра имеет научно-образовательный, производственный, информационный, инфраструктурный потенциал, Югра как фабрика инноваций уже стала центром компетенций в нефтегазовой отрасли Западной Сибири, ключом к "другой" нефти. Для перехода на новый технологический уклад необходимо внедрение комплексного подхода в управлении нефтегазовой отраслью, - отметила глава региона.

По мнению югорских специалистов, такой подход предполагает организационно-экономические изменения, включающие два вектора развития государственной политики: развитие законодательства о недрах для возможности применения современных инструментов налогового стимулирования, а также систематизацию совместной работы государства, науки, недропользователей, предприятий IT-сферы.

- Подчеркну, что правительство автономного округа крайне заинтересовано в создании условий, ориентированных на долгосрочную и предсказуемую государственную политику в сфере недропользования, - констатировала Наталья Комарова. - Достижение национальных целей, установленных президентом России, также направлены на ускорение технологического развития России. То, что мы с вами делаем сегодня, направлено на создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора.

В качестве предложения Наталья Комарова обозначила необходимость в создании федерального проекта на принципах проектного управления. Это своеобразный центр компетенций с набором эффективно используемых инструментов, сосредоточенных в пределах одной территории, позволяющих реализовывать ее уникальный потенциал.

- Реализация такой цепочки даст импульс развитию скоординированных научных разработок с прикладными компетенциями, возможность практического применения инновационных идей в производстве, позволит систематизировать федеральные инициативы, а также ориентировать государство, науку, нефтегазовые компании на совместную работу, - подчеркнула Наталья Комарова.

Глава Югры отметила, что работа в этом направлении уже ведется - предложение по разработке проекта направлено в правительство России.

Кроме того, участники заседания обсудили предложения по усовершенствованию налоговой системы для нефтедобывающих предприятий, стимулированию к добыче нефти в традиционных регионах и повышению нефтедобычи в России.

- Сегодня мы трансформируем налоговую систему под реальность нашего времени. Если этого не сделать сейчас, показатели нефтедобычи будут падать,- подчеркнул первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер. - Нам нужно системно посмотреть на перспективу, которая нас ждет, и использовать наш потенциал на благо развития нефтедобывающей отрасли. Нефтяная отрасль нашей страны обладает колоссальными возможностями. Это не только запасы углеводородов и объемы добычи, это в первую очередь люди, технологии, инвестиции. Наша задача - найти сбалансированный интерес, чтобы максимально использовать этот потенциал на благо нашей страны.

Дмитрий Мезенцев заверил, что все предложения будут отражены в докладе председателю Совета Федерации Федерального собрания Валентине Матвиенко для дальнейшей проработки.

- Нефтедобывающая отрасль России - основной локомотив национальной экономики. Нужно сделать все, чтобы отрасль работала на фундаменте налоговых и финансовых механизмов в рамках возможных форматов государственной поддержки более эффективно. Мы передадим все ваши предложения Валентине Матвиенко, чтобы весь Совет Федерации стал союзником в совершенствовании этой работы, - резюмировал Дмитрий Мезенцев.

- Мы убеждены, что внимание государства, всех ветвей власти к локомотиву национальной экономики позволит не просто увеличить объемы добычи и сохранить их на стабильно высоком уровне, а сделать эту отрасль еще более мощным локомотивом экономики. Чтобы никто не говорил, что у нас осталось нефти на столько-то лет. Этот оптимизм, убежденность в будущем - тоже важный результат, который трудно прописать в протоколе, но без чего невозможно жить и работать. Тем более сибиряка, - поделился после заседания комитета Дмитрий Мезенцев с представителями региональных средств массовой информации.