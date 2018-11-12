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12.11.2018 10:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени при пожаре в многоэтажке погиб человек

Текст: Мария Гафурова

В Тюмени в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме погиб человек.

Инцидент произошел 11 ноября на улице 30 лет Победы. Сообщение поступило на пульт диспетчера в воскресенье днем в половине пятого. Загорелась однокомнатная квартира на четвертом этаже.

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Как рассказали "РГ" в пресс-службе МЧС по Тюменской области, к месту происшествия были направлены 18 человек личного состава и шесть единиц спецтехники.

Шесть человек были спасены, еще двадцать три - эвакуированы из дома. Один из жильцов погиб.

Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. По предварительной версии, его причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Пострадала внутренняя отделка квартиры и имущество на площади в восемь квадратных метров. Размер ущерба сейчас устанавливается.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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