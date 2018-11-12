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12.11.2018 12:28
Рубрика: Власть

Рекламу спайсов предложили запретить

Текст: Татьяна Замахина

Реклама спайсов может оказаться под запретом. Соответствующий законопроект поступил в Госдуму.

Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Авторами инициативы выступили депутаты от разных фракций - члены думского комитета по безопасности и противодействию коррупции во главе с председателем Василием Пискаревым.

Фото: depositphotos
В МВД выявили 62 новых наркотических средства

Сейчас запрещено рекламировать наркотики, а в отношении потенциально опасных психоактивных веществ такого запрета нет. Хотя уже есть ответственность за их распространение. Еще в 2015 году была установлена административная ответственность за употребление новых потенциально опасных веществ, а также уголовная - за незаконный оборот.

В поправках предлагается исправить пробелы в законах о СМИ и о рекламе. Устанавливается запрет распространения в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ. Запрещается и пропаганда каких-либо преимуществ их использования.

По данным МВД России, по итогам прошлого года принято 20,5 тысяч решений об ограничении доступа к сайтам, распространяющим запрещенную информацию о наркотика. Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении более чем 3 тыс. лиц, закрыты 660 наркомагазинов в интернете.

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