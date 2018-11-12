Рекордное число авиакомпаний обанкротилось в 2018 году

С начала этого года разорилось более 20 авиакопаний, пишет WSJ. Это самый большой показатель за последнее десятилетие.

Эксперты издания объясняют это высокими ценами на керосин. А из-за снижения спроса на авиапутешествия зимой ситуация может усугубиться. Тем более, что стоимость нефти сейчас на 17 процентов выше, чем в это же время в прошлом году.

Тем не менее, издание отмечает, что в настоящий момент авиакомпании лучше подготовлены к кризису, чем десять лет назад в 2008 году. Тогда из-за резкого увеличения цен на "черное золото" ушли с рынка более 60 авиаперевозчиков.

В особой зоне риска находятся мелкие авиаперевозчики.