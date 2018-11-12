Рэпер Баста написал книгу для детей

Рэпер Баста (он же Василий Вакуленко) анонсировал выход своей первой книги. Как пишет музыкант на своей страничке в Инстаграм, книгу "Приключения летучей мышки Бэлы, которая спала головой вверх" он написал для своих дочерей.
Книга появится в продаже в конце ноября. А ее презентация пройдет в Санкт-Петербурге в Доме книги на Невском проспекте 23 ноября.
История мышки Бэллы началась со сказки на ночь. По вечерам Баста рассказывал своим дочкам - Маше и Василисе - о невероятных путешествиях Бэлы по сказочным странам и планетам и героях, с которыми она встречалась по пути. Приключений у Бэллы было настолько много, а сказка так понравилась девочкам, что однажды Баста решил выпустить книгу, которую родители могли бы читать вместе со своими детьми.
Книга богато проиллюстрирована. Маленьких читателей ждет встреча с дракончиком Гошей, инопланетянином Маркусом, заколдованной собакой Трипси, Золотым Мальчиком, пандой Миша, злым волшебником и другими. Подписчики музыканта уже активно реагируют на пост и спрашивают, где можно будет приобрести книгу.
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23 ноября первый тираж книги «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх» появится в Доме Книги в Питере! Баста написал эту сказку для своих дочек и теперь она выходит большим тиражом в издательстве Эксмо. 23 ноября в Доме Книги на Невском проспекте пройдёт автограф-сессия, на которую мы вас приглашаем! Снимите небольшое видео или фото со своей семьей и небольшим рассказом о ней, выложите его в Инстаграм с хэштегом #БастаМояСемья и мы рандомным путём выберем участников встречи! Итоги 19 ноября! До встречи в Питере!