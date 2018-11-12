Рэпер Баста написал книгу для детей

Рэпер Баста (он же Василий Вакуленко) анонсировал выход своей первой книги. Как пишет музыкант на своей страничке в Инстаграм, книгу "Приключения летучей мышки Бэлы, которая спала головой вверх" он написал для своих дочерей.

Книга появится в продаже в конце ноября. А ее презентация пройдет в Санкт-Петербурге в Доме книги на Невском проспекте 23 ноября.

История мышки Бэллы началась со сказки на ночь. По вечерам Баста рассказывал своим дочкам - Маше и Василисе - о невероятных путешествиях Бэлы по сказочным странам и планетам и героях, с которыми она встречалась по пути. Приключений у Бэллы было настолько много, а сказка так понравилась девочкам, что однажды Баста решил выпустить книгу, которую родители могли бы читать вместе со своими детьми.

Книга богато проиллюстрирована. Маленьких читателей ждет встреча с дракончиком Гошей, инопланетянином Маркусом, заколдованной собакой Трипси, Золотым Мальчиком, пандой Миша, злым волшебником и другими. Подписчики музыканта уже активно реагируют на пост и спрашивают, где можно будет приобрести книгу.