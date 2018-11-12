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12.11.2018 18:54
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: Половина учителей не справились с работой по математике

Текст: Ксения Колесникова
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги исследования компетенций, в котором участвовали 22 тысячи педагогов из 67 регионов России.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Результаты оказались неожиданными: почти половина учителей математики не справились с работой по математике. С русским языком все несколько лучше: неудовлетворительный результат показали около четверти сдающих.

Фото: ТАСС
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- Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности, - комментирует глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Во время подготовки кадров Министерству просвещения и Рособрнадзору необходимо спокойно анализировать результаты исследования, помогать учителю. Нужно сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации, чтобы наша система подготовки педагогических кадров была одной из лучших в мире.

Предварительные итоги исследования Сергей Кравцов подвел в ходе общественно-профессионального обсуждения новой модели аттестации учителей. Она будет основана на единых федеральных оценочных материалах (ЕФОМ). Для обычного "уха" эта аббревиатура пока еще звучит странно. Но через пару лет она станет такой же привычной, как и ЕГЭ.

Что такое ЕФОМ? В них входят задания не только на знание своего предмета, но и умение решать методические задачи, оценивать работы учащихся. И не только...

22 тысячи педагогов-участников исследования этого года, выполняли работы по нескольким предметным областям. По результатам апробации ЕФОМ с работами по "математике и информатике", "основам духовно-нравственной культуры народов России" не справились почти половина участников исследования.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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По истории, экономике, "России в мире", русскому языку и литературе получили "неудовлетворительно" почти четверть учителей. Наиболее успешно педагоги справились с "обществознанием" и "правом". А самый высокий уровень подготовки показали преподаватели родного языка и родной литературы.

Важно: исследование было деперсонифицрованным - то есть его результаты никак не повлияют на работу участников исследования и школ. (Никаких увольнений быть не должно). После выполнения заданий учителя оставляли свои мнения о том, как проходила апробация, что они думают о содержании работы.

- До 2020 года перед Рособрнадзором стоит задача разработать единые федеральные оценочные материалы по всем школьным предметам, - сообщают в ведомстве. - Результаты исследования будут учитывать условия работы педагогов: тип школы, населенного пункта, стаж и возраст учителя.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор
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