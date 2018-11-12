В эту пятницу у самбо - 80-летний юбилей. 16 ноября 1938 года самозащита без оружия была официально признана в СССР как новый вид спорта. И в преддверии праздника, который пройдет в Москве в пятницу, самбисты отлично поработали не только на ковре. В Бухаресте немало сделано и для дальнейшего мирового признания самбо.

Олимпийское признание

Все-таки антураж имеет значение. Огромнейший зал бухарестского отеля "Хилтон" был забит делегатами Конгресса Международной федерации самбо (ФИАС) из более чем семи десятков стран. Пять континентов, разноязычная толпа, парад одежд, мнений и цветов кожи. Но есть и общее: преданность самбо, которое благодаря этим энтузиастам и набрало силу. Этот вид уже в официальной программе Азиатских, Панамериканских игр и Игр стран Карибского бассейна. Спортсмены, и не только южных государств, соревнуются в пляжном самбо. После удачного дебюта в Баку мы снова увидим самбо на уже Вторых Европейских играх-2019 в Минске. Первый чемпионат мира среди школьников принял российский Орел. Телетрансляции с чемпионата мира в Бухаресте увидели в 19 странах. Впервые, и это очень важно, их вел и "Олимпийский канал". Еще около миллиона болельщиков будут следить за турниром по веб-сайту ФИАС.

Василий Шестаков: Надеюсь, в декабре Международный олимпийский комитет вернется к вопросу признания самбо

А вот мнение президента ФИАС Василия Шестакова:

- Надеюсь, в декабре МОК вернется к вопросу признания самбо. Мы сделали для этого абсолютно все, выполнили многочисленные требования и пожелания. Самбо развивается на пяти континентах. В прошлом году на чемпионат мира в Сочи приехали представители 90 стран, в этом году в Бухаресте соревнуются самбисты из 80 государств. И если самбо войдет в олимпийскую семью, то, верю, события будут развиваться быстро. Мы будем включены в официальную программу олимпиад.

Как бьются за "золото"

Это все сказочки, будто первые места на чемпионатах мира прямехонько идут россиянам в руки. Победы даются с настоящим боем, с травмами. У девчонок иногда и со слезами. А в боевом самбо - порой с кровью. Разыгрываются 18 медалей среди мужчин и женщин и 9 в боевом самбо: каждый день на кону по 9 комплектов. И только за первые два дня россияне вырвали 10 "золотых". То, что команда подготовлена классно, стало ясно сразу же после первых четырех финалов, где побеждали наши.

О том, как давались эти победы, мне рассказали сами спортсмены.

Мария Молчанова (весовая категория 48 кг) мгновенно уложила Надиру Гулову (Узбекистан).

Мария, вы сразу пошли в атаку.

Мария Молчанова: Хотела добиться преимущества уже в начале встречи.

Как это удалось?

Мария Молчанова: Я долго не раздумывала. Но главное, не дала раздумывать сопернице.

Александр Нестеров (боевое самбо, весовая категория 57 кг) в тяжелейшей схватке сломил-таки ожесточенное сопротивление Александра Воропаева (Украина).

Александр, до последних секунд все было так зыбко, так неясно.

Александр Нестеров: Оппонент у меня очень крепкий. Не первый наш бой. И всегда было трудно.

Вы, это было видно, изрядно вымотаны.

Александр Нестеров: Это правда. В конце боя вдруг пришло волнение. Но кто сказал, что я не справился и с волнением, и с соперником?

Обручение на ковре

В боевом самбо совсем не шутят. Схватка между москвичом Камилем Абдулазизовым и Андреем Кучеренко с Украины в весе 62 кг была упорнейшей. И, как бывает в этом виде самбо, даже пролилась кровь. Но Абдулазизов был сильнее.

Царапина на лице кровоточила. Какие все же чувства испытывает победитель по отношению к сопернику, здорово его покорежившему? Об этом я спросил Камиля, только сошедшего с ковра и еще не отдышавшегося.

- Чувства - самые нормальные, - выдохнул чемпион мира. - Я рад, что победил. И мне все равно из какой страны мой соперник. Мы с Андреем в хороших отношениях. И сейчас в раздевалке еще раз пожмем друг другу руки.

Рукопожатие произошло даже раньше. Андрей Кучеренко задержался на ковре. Туда же поднялась и красивая девушка, отчаянно, с громкими криками за него болевшая. Тут Андрей сразу рухнул на колени. И, взяв микрофон, обратился к красавице на русском:

- Любовь моя, я не смог здесь выиграть "золото". Но ты, любимая, можешь навсегда стать им. Я прошу тебя принять мое предложение быть мне женой.

Девушка, это было видно, ведь такого не сыграешь, растерялась и на виду у всего зала расплакалась - от счастья. Конечно, предложение было принято.

Чемпионами мира стали также Диана Рябова в весе 52 кг, Станислав Скрябин (вес 82 кг). Валентин Молдавский выиграл в боевом самбо в категории 100+ кг. Альсим Черноскулов вновь стал чемпионом в весе до 100 кг. Это уже его шестая золотая медаль. Ну а следующий чемпионат примет 7-11 ноября 2019 года Сеул.