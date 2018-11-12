Российская база в Таджикистане перешла на усиленный режим

На усиленный режим несения службы перешла российская военная база в Таджикистане, передает РИА Новости со ссылкой на помощника командира базы Владимира Александрова. Причиной стала информация о задержании в республике группы боевиков ИГ (запрещена в России - "РГ"), планировавших теракты.

"Мы пока не получали никакой информации от спецслужб Таджикистана, - уточнил Александров. - Но после информации в интернете по приказу командира российская военная база перешла на усиленный режим, ведется разбирательство, о результатах будет сообщено во вторник утром".

Где именно были задержаны боевики и при каких обстоятельствах их удалось обезвредить - не уточняется.