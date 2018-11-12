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12.11.2018 21:15
Рубрика: Власть

С кем "воюют" натовцы

Наши офицеры-инспекторы посмотрят учения военных Польши и ФРГ
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Группа российских офицеров отправилась в Норвегию, где в рамках Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности проведут в течение этой недели заранее согласованную с коллегами инспекцию некоторых военных гарнизонов.

По словам руководителя Национального центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергея Рыжкова, под международным контролем окажется район общей площадью около 16 тысяч квадратных километров. Нашим офицерам, в частности, предстоит выяснить, не осуществляют ли там местные военные какие-либо действия, угрожающие соседним странам. "Инспекторы посетят учебные районы и полигоны, примут участие в брифингах и получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, а также об учениях НАТО Trident Juncture 2018", - уточнил Рыжков.

Фото: depositphotos.com
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Эти крупнейшие со времен "холодной войны" маневры альянса в Северной Европе завершились в середине прошлой недели. Известно, что в них участвовали 45 тысяч солдат и офицеров, до 10 тысяч единиц техники, 250 самолетов и около 70 кораблей из 31 страны НАТО. Можно предполагать, что Россия намеревалась отправить в Норвегию своих инспекторов как раз во время проведения этих учений. Однако "добро" на приезд контролеров из Москвы было получено из Осло уже по завершении маневров.

Между тем, несмотря на заверения Брюсселя, что "Единый трезубец" (именно так переводятся на русский язык военные игрища натовцев у наших границ) не направлен в сторону конкретного государства, сценарий учения свидетельствует: в качестве страны-противника, условно названной Мурина, генералы НАТО подразумевали именно Россию. Более того, многие эксперты пришли к выводу, что на этих маневрах альянс отрабатывал различные варианты блокирования и захвата нашей Калининградской области. Так это или нет, в том числе поможет выяснить командировка российских инспекторов в Норвегию. А вот две другие группы наших контролеров смогут понаблюдать за военными учениями в Польше и Германии. Эти инспекторские миссии также осуществляются в рамках Венского документа и совпадают по времени и месту с маневрами польской армии "Анаконда" и немецкими военными учениями "Эдельвейс".

Власть Безопасность Армия В мире Европа Норвегия
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