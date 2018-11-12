Роструд вернул россиянам 9,5 миллиарда рублей

За 9 месяцев этого года Роструд добился погашения долгов по зарплате перед россиянами на сумму 9,5 миллиарда рублей. Деньги вернули 385 тысячам работников. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

Также в Роструде информируют, что на портале "Работа в России" начался опрос на тему: "Задерживают ли Вам заработную плату?" Любой желающий может ответить на этот и несколько других вопросов о зарплате. Опрос будет проходить месяц.

Всего за девять месяцев в Роструд и региональные инспекции по труду поступило 125 тысяч обращений по этой теме.