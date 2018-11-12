Samsung выпустил новый смартфон, который вас удивит

Компания Samsung выпустила первый смартфон в форм-факторе "раскладушка". Модель под названием W2019 была презентована в Китае и относится к классу премиальных - в том числе из-за цены, которая в максимальной конфигурации составляет около 1400 долларов, или почти 95 тысяч рублей. Это сравнимо с официальной стоимостью в России нового iPhone XS Max в 64 Гб конфигурации.

Смартфон оборудован двумя FullHD-экранами, которые располагают с разных сторон верхней откидной части корпуса. В свою очередь, нижняя часть снабжена кнопочной клавиатурой.

В качестве процессора используется топовый чип Qualcomm Snapdragon 845, объем оперативной памяти составляет 6 Гб, постоянной - 128 или 256 Гб. За вызов голосового помощника Bixby отвечает выделенная кнопка на корпусе.

Аппарат также оснащен двойной основной камерой с разрешением 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Разблокировка смартфона происходит по отпечатку пальца, который встроен в боковую кнопку. Смартфон доступен в двух цветах корпуса - платиновом и золотисто-розовом.