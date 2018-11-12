Сборная Чехии по теннису в составе Петры Квитовой, Барборы Крейчиковой, Катерины Синяковой и Барборы Стрыцовой обыграла команду США и стала обладательницей Кубка Федерации. Финал проходил в Праге.

Решающей оказалась встреча Синяковой с Софией Кенин. Она продолжалась 3 часа 45 минут и завершилась победой Синяковой в трех сетах - 7:5, 5:7, 7:5. Счет в противостоянии из пяти возможных матчей стал 3:0 в пользу хозяек.

Выиграв Кубок Федерации в 11-й раз в истории, чешская сборная сохранила за собой первое место в обновленном рейтинге соревнований. Вторую строчку занимают американки, третью - белорусские спортсменки.

Что касается российской сборной, то она идет на 11-м месте. В новом сезоне наши сыграют в группе "А" зоны Европа/Африка 1 (фактически третья лига турнира). Противостоять будут Украина, Болгария, Польша, Эстония, Швеция и Дания.