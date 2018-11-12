Сборная России по хоккею стала победителем финского Кубка Карьяла, являющегося первым этапом Евротура.

В стартовом матче команда Ильи Воробьева одолела сборную Финляндии - 3:0, а во втором была сильнее шведов - 4:1. Заключительная встреча с чехами, в которой россияне потерпели поражение со счетом 2:5, для наших не имела уже никакого турнирного значения.

Таким образом, россияне выиграли Кубок Карьяла уже седьмой раз. Чаще это делали только хозяева турнира, у которых 12 побед на домашнем льду.

Будем откровенны, изначально вряд ли от этой сборной многие ждали больших свершений. В последние годы финский этап Евротура традиционно использовался россиянами для экспериментов, в особенности с учетом домашнего Кубка первого канала в декабре. Илья Воробьев, который впервые начал Евротур в качестве главного тренера сборной, изобретать велосипед не стал. Отдых получили проверенные бойцы - Никита Гусев и Павел Дацюк из СКА. Видимо, по той же логике за бортом остались Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий из "Динамо", нападающий "Авангарда" Сергей Широков, а также форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин. В итоге состав национальной команды не просто обновился, но и значительно омолодился: средний возраст приглашенных игроков составил всего 24,5 года. Но смущало на самом деле не это.

Перед Кубком Карьяла тренерский штаб сборной России значительно омолодил состав, но это не помешало нашим выиграть турнир досрочно

В отсутствие названных хоккеистов определенное беспокойство вызывал атакующий потенциал нашей сборной. Хотя бы потому, что из хоккеистов, приехавших в сборную, на данный момент всего четверо входят в топ-30 лучших бомбардиров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и столько же в топ-30 снайперов. Факт сам по себе красноречивый, но, как оказалось, не определяющий.

Нехватку результативных игроков сборная в Хельсинки стильно компенсировала командными действиями и четкой дисциплиной. О чем после матча со шведами сказал и Илья Воробьев.

- Не хочется выделять кого-то персонально, мы эти две игры сыграли в очень командный хоккей, поэтому хочется выделить команду. У каждого есть своя задача, и ребята ее выполнили. Все ребята молодцы, выполнили игровое задание. Все, что мы просили, они сделали.

В этом отношении встреча со шведами особенно показательна. Результат в ней сделали как раз-таки те хоккеисты, которые в КХЛ пока не блещут. К примеру, дублем отметился Андрей Кузьменко, при том, что в 22 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 22-летний форвард, выступающий за СКА, до сих пор отличился лишь трижды.

- Можно было и третью забить, но попал в перекладину, - нашел повод для самокритики главный герой матча. - Ребята сегодня здорово действовали, создавали мне моменты, оставалось не подвести и сыграть на завершении. 10 ноября в игре с финнами у нашего звена игра вообще не получилась. Честно скажу, меня трясло что сегодня, что в той игре. Все-таки это национальная сборная. Сегодня ко мне подошли, успокоили и сказали, чтобы получал удовольствие. Стало полегче.

Кроме того, две передачи на свой счет записал центрфорвард питерского клуба Алексей Бывальцев, который результативностью в КХЛ также похвастать не может (4 (1+3) очка в 16 играх). Наконец, автором победной шайбы стал капитан сборной Евгений Кетов, в нынешнем сезоне не забивавший за свой СКА вообще ни разу. В последнее сложно поверить, глядя, как мастерски форвард разобрался со шведским вратарем Магнусом Хелльбергом.

Тем временем олимпийская сборная России, за которую выступают игроки ближайшего резерва основной команды, стала победителем параллельно проходившего Кубка Германии. На турнире подопечные Олега Браташа последовательно обыграла немцев (4:3 ОТ), словаков (2:1) и швейцарцев (4:2). Похоже, Илье Воробьеву будет из кого выбирать состав на Кубок Первого канала.