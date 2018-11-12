Сербская церковь осудила действия Константинополя на Украине

Все Поместные православные церкви, включая Константинопольский патриархат сегодня получили сообщение от Сербской православной церкви об осуждении действий Константинополя на Украине. Сообщение появилось после заседания Архиерейского собора Сербской церкви.

Осуждение вызвало признание Константинополем глав украинских раскольников Филарета Денисенко и Макария Малетича и плана по предоставлению автокефалии для украинского православия. В ответ на этот план Собор Сербской церкви призвал созвать Всеправославный собор как раз по вопросам предоставления автокефалии.

Официальное заявление по итогам Собора, прошедшего 6-7 ноября, появилось только сегодня, потому что потребовалось определенное время на оповещение Поместных церквей, в том числе на их родных языках.