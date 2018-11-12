Новости

Российская база в Таджикистане перешла на усиленный режим 21:59
Рекордное число авиакомпаний обанкротилось в 2018 году 21:52
Россия пригласила нового спецпосланника ООН по Сирии в Москву 21:47
Нефть дорожает на заявлениях Саудовской Аравии о сокращении ее добычи 21:33
"Мстители" и "Оттенки серого" получили престижные премии в США 21:28
Жителей Печатников предупредили о возможных перерывах газоснабжения 21:27
В Волгограде СК назвал причину пожара, в котором погибли двое младенцев 21:26
Сербская церковь осудила действия Константинополя на Украине 21:22
В ярославском музее подменили шедевр Малевича 21:22
Жители Кривого Рога захватили и сами запустили котельные в городе 21:20
Владимир Путин поздравил самбистов с триумфом 21:08
Песков прокомментировал решение не зачитывать письмо русского солдата в Париже 21:03
Пятилетний чеченец отжался более четырех тысяч раз 20:58
Под Москвой поезд насмерть сбил мужчину 20:39
В Волгограде при пожаре погибли двухмесячные близнецы 20:37
Два палестинца погибли в результате израильских авиаударов 20:09
ВОЗ рекомендовал не отрывать ребенка от груди до двух лет 19:56
Новый седан Toyota Corolla: опубликовано первое изображение 19:53
Назван фактор, в четыре раза повышающий риск появления рака 19:48
Путин разрешил парламентариям отказываться от пенсионных надбавок 19:47
Медведев снял Драгунову с поста замглавы Росмолодежи 19:32
Соперники Пушилина на выборах в ДНР прокомментировали итоги голосования 19:24
Во Франции Ангелу Меркель перепутали с женой Макрона 19:22
Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы 19:14
В Дагестане в ДТП с автобусом погибли три человека 18:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
12.11.2018 21:22
Рубрика: В мире

Сербская церковь осудила действия Константинополя на Украине

Текст: Елена Яковлева

Все Поместные православные церкви, включая Константинопольский патриархат сегодня получили сообщение от Сербской православной церкви об осуждении действий Константинополя на Украине. Сообщение появилось после заседания Архиерейского собора Сербской церкви.

Встреча Порошенко с представителями УПЦ пока официально не подтверждена
Андреевская церковь в Киеве перешла в пользование Константинополя

Осуждение вызвало признание Константинополем глав украинских раскольников Филарета Денисенко и Макария Малетича и плана по предоставлению автокефалии для украинского православия. В ответ на этот план Собор Сербской церкви призвал созвать Всеправославный собор как раз по вопросам предоставления автокефалии.

Официальное заявление по итогам Собора, прошедшего 6-7 ноября, появилось только сегодня, потому что потребовалось определенное время на оповещение Поместных церквей, в том числе на их родных языках.

В мире Европа Сербия Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бывший украинский разведчик рассказал о готовившейся в Крыму диверсии
Песков назвал безосновательными обвинения России в сбоях GPS
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам