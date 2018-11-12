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12.11.2018 11:18
Рубрика: В мире

Сеул и Пхеньян отчитались о разминировании районов ДМЗ

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Министр обороны Южной Кореи сообщил точные цифры мин и прочих взрывных устройств, которые военные Юга и Севера демонтировали в рамках процесса разминирования некоторых частей демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей две страны. По словам главы оборонного ведомства, счет идет на тысячи, причем почти все они были обнаружены на северокорейской стороне.
Фото: Олег Кирьянов/РГ Фото: Олег Кирьянов/РГ
Фото: Олег Кирьянов/РГ

Напомним, что военные Республики Корея и КНДР ранее согласовали меры по снижению напряженности и укреплению доверия. Среди них - разминирование некоторых районов ДМ, в первую очередь это касается так называемой Зоны объединенной безопасности, на территории которой в ДМЗ находится местечко Пханмунчжом. Там обычно проходят межкорейские переговоры.

Статистика по поводу процесса разминирования стала известна сегодня во время заседания Специального комитета по аудиту и бюджету парламента, куда был приглашен министр обороны РК Чон Гён Ду.

Фото: Минобороны Республики Корея
Южная и Северная Кореи начали уничтожать свои блок-посты на ДМЗ

Один из депутатов поинтересовался, как идет процесс демилитаризации Зоны объединенной безопасности. "Северяне сообщили нам, что они на своей стороне обнаружили и ликвидировали 636 мин, с нашей стороны мин не было найдено", - ответил Чон.

Официально процесс разминирования Зоны объединенной безопасности ДМЗ был завершен 20 октября, оттуда были выведены войска и все оружие. Юг и Север оставили лишь по 35 военнослужащих с каждой стороны, включая по пять офицеров и три десятка солдат. Все они не имеют уже никакого оружия, а будут выполнять больше функции обычных охранников и следить за общим порядком. В ближайшее время в этом районе планируют свободно принимать туристические группы, прибывающие с Юга и Севера Кореи.

Министр Чон Гён Ду также рассказал про разминирование районов, где Юг и Север в ДМЗ ведут раскопки с целью извлечения останков погибших в годы Корейской войны солдат. Так, с южнокорейской стороны были найдены 20 мин и около 300 иных взрывных устройств. У северян же, по данным министра обороны Юга, все выглядит более масштабно: "Они сообщили нам, что в общей сложности нейтрализовали около четырех тысяч мин. На 20 октября точно число обезвреженных северянами мин составило 3846 штук", - сказал Чон.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Южная Корея Корейский полуостров на пути к объединению
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