Сеул и Пхеньян отчитались о разминировании районов ДМЗ

Министр обороны Южной Кореи сообщил точные цифры мин и прочих взрывных устройств, которые военные Юга и Севера демонтировали в рамках процесса разминирования некоторых частей демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей две страны. По словам главы оборонного ведомства, счет идет на тысячи, причем почти все они были обнаружены на северокорейской стороне.

Напомним, что военные Республики Корея и КНДР ранее согласовали меры по снижению напряженности и укреплению доверия. Среди них - разминирование некоторых районов ДМ, в первую очередь это касается так называемой Зоны объединенной безопасности, на территории которой в ДМЗ находится местечко Пханмунчжом. Там обычно проходят межкорейские переговоры.

Статистика по поводу процесса разминирования стала известна сегодня во время заседания Специального комитета по аудиту и бюджету парламента, куда был приглашен министр обороны РК Чон Гён Ду.

Один из депутатов поинтересовался, как идет процесс демилитаризации Зоны объединенной безопасности. "Северяне сообщили нам, что они на своей стороне обнаружили и ликвидировали 636 мин, с нашей стороны мин не было найдено", - ответил Чон.

Официально процесс разминирования Зоны объединенной безопасности ДМЗ был завершен 20 октября, оттуда были выведены войска и все оружие. Юг и Север оставили лишь по 35 военнослужащих с каждой стороны, включая по пять офицеров и три десятка солдат. Все они не имеют уже никакого оружия, а будут выполнять больше функции обычных охранников и следить за общим порядком. В ближайшее время в этом районе планируют свободно принимать туристические группы, прибывающие с Юга и Севера Кореи.

Министр Чон Гён Ду также рассказал про разминирование районов, где Юг и Север в ДМЗ ведут раскопки с целью извлечения останков погибших в годы Корейской войны солдат. Так, с южнокорейской стороны были найдены 20 мин и около 300 иных взрывных устройств. У северян же, по данным министра обороны Юга, все выглядит более масштабно: "Они сообщили нам, что в общей сложности нейтрализовали около четырех тысяч мин. На 20 октября точно число обезвреженных северянами мин составило 3846 штук", - сказал Чон.