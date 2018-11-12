СМИ: Самолет с авианосца Ronald Reagan упал недалеко от Окинавы

Американский самолет с атомного авианосца Ronald Reagan потерпел крушение. Инцидент произошел неподалеку от префектуры Окинава.

На борту истребителя F/A-18 в момент случившегося находились два человека. Оба пилота, как сообщает ТАСС со ссылкой на NHK, катапультировались. Их спас американский вертолет.

По имеющейся информации, истребитель совершал тренировочный полет. О причинах крушения не сообщается, однако, по предварительным данным, это могло произойти из-за проблем с двигателем.

Напомним, в середине октября вертолет упал на палубу атомного авианосца Ronald Reagan. В результате этого происшествия получили ранения несколько членов экипажа корабля.