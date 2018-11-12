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12.11.2018 19:24
Рубрика: В мире

Соперники Пушилина на выборах в ДНР прокомментировали итоги голосования

Текст: Руслан Мельников

Кандидаты на должность главы ДНР, конкурировавшие на выборах с Денисом Пушилиным, выступили на пресс-конференции в Донецке. Они подтвердили, что состоявшиеся выборы оказались прозрачными и демократическими.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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- Выборы состоялись при беспрецедентной явке, несмотря на происки врагов. Это были прозрачные выборы, и они подтвердили правильность курса, избранного республикой в мае 2014 года, - отметила Елена Шишкина.

- Выборы прошли демократично и были достойно организованы. Наблюдатели оценили выборы, явку и качественно организованный процесс голосования, - согласился с ней Роман Храменков.

- 11 ноября войдет в историю ДНР. Количество избирателей на участках показало, что наш народ един, и его волю не сломить ни войной, ни санкциями, - уверен Владимир Медведев.

- Хочу выразить признательность силовым структурам и вооруженным силам республики, которые обеспечили комфортные условия голосования. Как кандидат, отмечу, что выборы прошли демократично и прозрачно, что подтверждают международные наблюдатели. При этом выборы носили массовый характер. На участках стояли большие живые очереди, - отметил Роман Евстифеев.

Участники выборной гонки пожелали Денису Пушилину набрать эффективную, качественную и преданную команду единомышленников и подчеркнули, что в этих выборах нет победителей и проигравших, поскольку у всех была одна общая цель - улучшить положение республики.

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Напомним, после обработки 100 процентов бюллетеней среди кандидатов на должность главы ДНР лидирует Денис Пушилин, за которого проголосовали 60,85 процента избирателей. 14,2 процента голосов набрал Роман Храменков, 9,3 процента - Елена Шишкина, 7,75 процента - Роман Евстифеев и 6,5 процента - Владимир Медведев.

Ранее с заявлениями по выборам в ДНР выступили международные наблюдатели.

- Выборы были прозрачные и корректные. И я не могу понять, как можно признать их нелегальными, не посетив избирательные участки. Организация выборов на таком уровне в ситуации войны заслуживает уважения, - считает наблюдатель из Германии Андреас Маурер.

- Главный враг Запада - это демократия и прозрачные выборы. Таких выборов, к сожалению, у нас на Западе нет. А здесь есть, - признает финский наблюдатель Йохан Бекман.

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