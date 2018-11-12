Соперники Пушилина на выборах в ДНР прокомментировали итоги голосования

Кандидаты на должность главы ДНР, конкурировавшие на выборах с Денисом Пушилиным, выступили на пресс-конференции в Донецке. Они подтвердили, что состоявшиеся выборы оказались прозрачными и демократическими.

- Выборы состоялись при беспрецедентной явке, несмотря на происки врагов. Это были прозрачные выборы, и они подтвердили правильность курса, избранного республикой в мае 2014 года, - отметила Елена Шишкина.

- Выборы прошли демократично и были достойно организованы. Наблюдатели оценили выборы, явку и качественно организованный процесс голосования, - согласился с ней Роман Храменков.

- 11 ноября войдет в историю ДНР. Количество избирателей на участках показало, что наш народ един, и его волю не сломить ни войной, ни санкциями, - уверен Владимир Медведев.

- Хочу выразить признательность силовым структурам и вооруженным силам республики, которые обеспечили комфортные условия голосования. Как кандидат, отмечу, что выборы прошли демократично и прозрачно, что подтверждают международные наблюдатели. При этом выборы носили массовый характер. На участках стояли большие живые очереди, - отметил Роман Евстифеев.

Участники выборной гонки пожелали Денису Пушилину набрать эффективную, качественную и преданную команду единомышленников и подчеркнули, что в этих выборах нет победителей и проигравших, поскольку у всех была одна общая цель - улучшить положение республики.

Напомним, после обработки 100 процентов бюллетеней среди кандидатов на должность главы ДНР лидирует Денис Пушилин, за которого проголосовали 60,85 процента избирателей. 14,2 процента голосов набрал Роман Храменков, 9,3 процента - Елена Шишкина, 7,75 процента - Роман Евстифеев и 6,5 процента - Владимир Медведев.

Ранее с заявлениями по выборам в ДНР выступили международные наблюдатели.

- Выборы были прозрачные и корректные. И я не могу понять, как можно признать их нелегальными, не посетив избирательные участки. Организация выборов на таком уровне в ситуации войны заслуживает уважения, - считает наблюдатель из Германии Андреас Маурер.

- Главный враг Запада - это демократия и прозрачные выборы. Таких выборов, к сожалению, у нас на Западе нет. А здесь есть, - признает финский наблюдатель Йохан Бекман.