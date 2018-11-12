Стали известны предварительные результаты выборов в ДНР

В ДНР обнародованы первые предварительные итоги выборов главы республики и депутатов парламента.

Как сообщила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова, по состоянию на 00:00 были обработаны 27,19 процента бюллетеней со 149 избирательных комиссий. При этом за кандидатов на должность главы ДНР избиратели проголосовали следующим образом: Денис Пушилин набрал 57,3 процента, Роман Храменков - 17,3 процента, Елена Шишкина - 9,1 процента, Роман Евстифеев - 8,5 процента и Владимир Медведев - 7,8 процента голосов.

На выборах депутатов Народного Совета 74,3 процента голосов получило общественное движение "Донецкая Республика" и 25,7 процента - общественное движение "Свободный Донбасс".

"Подсчет бюллетеней продолжается", - отметила Ольга Позднякова.

Напомним, на завершившихся в ДНР выборах проголосовали 80,1 процента избирателей. По предварительным данным, в выборах приняли участие более одного миллиона 600 тысяч человек. Всего в республике действовали 408 избирательных участков.